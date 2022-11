Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Kanadu 4-1 (2-1) u dvoboju drugog kola skupine F svjetskog prvenstva kojem je domaćin Katar.

Kanada je povela golom Alphonsa Daviesa već u drugoj minuti, ali je potom uslijedio preokret. Andrej Kramarić je zabio dva, u 36. i 70. minuti, a Marko Livaja jedan pogodak, u 44. minuti, za slavlje Hrvata. Sve je okončano golom Lovre Majera u 94. minuti.

Ovaj susret imao je, inače, vatrenu uvertiru. za to se pobrinuo kanadski izbornik John Herdman, koji je nakon susreta s Belgijom ispalio 'sje*at ćemo Hrvatsku', što je dodatno motiviralo Varene.

"Zabili smo svoj prvi gol na svjetskim prvenstvima. Znamo da su naši navijači slavili, ovo je velika stvar za nas. No, kada su Hrvati preokrenuli, to je bilo presudno. Morali smo se otvoriti, a Hrvatska je ubojita iz tranzicije. Kada se njima da prostora, oni to kažnjavaju", kazao je i nastavio.

"Drugi pogodak preokrenuo je situaciju. Bio je toliko blizu poluvremena...Morate napraviti taktičke prilagodbe u poluvremenu koje će vas ostaviti otvorenima", kazao je Herdman nakon susreta pa se osvrnuo na svoju izjavu.

"Nije tu bila riječ o nepoštovanju . Mogao sam biti malo pribraniji, ali prihvatit ću to. Naučio sam na tome", poručio je.