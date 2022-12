Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak posljednji trening uoči današnjeg susreta protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Dohi.

U kampu hrvatske reprezentacije u Dohi Al Ersal 3 opuštena je atmosfera, a da se nešto važno događa vidljivo je tek po broju novinara koji "opsjedaju" bazu Vatrenih. Od utakmice s Brazilom sve je teže pronaći mjesto za stolom u press centru, ili za kameru uz teren. Najvažnija je vijest da su svi igrači trenirali, što je najavio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić na jučerašnjoj novinarskoj konferenciji. Vatreni nakon spektakularne pobjede nad Brazilom u četvrtfinalu idu na noge drugom južnoameričkom velikanu - Argentini.

Susret Vatrenih i Argentine s nestrpljenjem iščekuje cijela Hrvatska, ali i svijet. Tako su se i na Otoku okrenuli Hrvatskoj, nakon što je Engleska ispraćena sa SP-a nakon poraza od Francuske. Tako The Sun piše o Vatrenima, dive im se pa usput otkrivaju taktiku s kojom bi se trebali boriti protiv Argentine i Lionela Messija. Tekst počinju čudesnim podacima.

Ružna igra i zatvorska ćelija

"S populacijom od svega 3,9 milijuna ljudi, Hrvatska je napravila nevjerojatan pothvat i došla na korak od finala SP-a, i to drugi put zaredom. U 2018. godini Zlatko Dalić i njegovi igrači šokirali su svijet plasiravši se u finale u Rusiji, nakon što su svladali titane poput Engleske na putu", piše The Sun.

Dive se Englezi našem Luki Modriću, ali i Leu Messiju koji je ponovno s "gladnom Argentinom" nadomak finala SP-a. Prije osam godina u finalu im je presudio pogodak Marija Götzea. The Sun dalje piše o taktici kojom bi Hrvatska mogla svladati Argentinu, a prvi na listi prioriteta je - zaustavljanje Messija.

Svima je jasno tko je i što je Lionel Messi pa The Sun predlaže taktiku 'zatvorske ćelije'. U pitanju je taktika u kojoj je Messi okružen trojicom, četvoricom igrača svaki put kada je na 20,30 metara od gola. Ističu kako su šanse Vatrenih u tome da utakmicu "učine ružnom". Podsjećaju kako je Nizozemska stigla do izjednačenja iako su gubili 2:0, ali ne prekrasnim nogometom i posjedom već dugim loptama i visokim igračima. Ističu kako je teško igrati na posjed protiv Argentinaca, ali ih se može ugroziti na "ružan način". Podsjetimo, visok, jak napadač Wout Weghorst ušao je s klupe protiv Argentine i postigao dva pogotka. To je situacija gdje bi možda mogli iskoristiti fizikalije Brune Petkovića.

Nadalje, The Sun piše o sjajnoj obrani Hrvatske, koja je najbolja na turniru nakon Maroka koji je primio svega jedan pogodak u Kataru. Opisali su sve načine kojima su se Hrvati branili protiv Brazila pa istaknuli kako Vatreni moraju biti na istom nivou i protiv Messija i družine. Na kraju se nadaju da bi Hrvatska imala rematch protiv Francuske u finalu, dakako, ako Tricolori svladaju tvrd i opasan Maroko.