Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je u ponedjeljak posljednji trening uoči današnjeg susreta protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Dohi.

U kampu hrvatske reprezentacije u Dohi Al Ersal 3 opuštena je atmosfera, a da se nešto važno događa vidljivo je tek po broju novinara koji "opsjedaju" bazu Vatrenih. Od utakmice s Brazilom sve je teže pronaći mjesto za stolom u press centru, ili za kameru uz teren.

Najvažnija je vijest da su svi igrači trenirali, što je najavio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić na jučerašnjoj novinarskoj konferenciji. Vatreni nakon spektakularne pobjede nad Brazilom u četvrtfinalu idu na noge drugom južnoameričkom velikanu - Argentini.

Kakva priča

Zanimljivo, tako će se na suprotnim stranama naći nekada bivši suigrači. Ne bi to bio nikakav spektakl da nije riječ i igraču i današnjem izborniku. U pitanju su naš Marko Livaja i izbornik Argentine Lionel Scaloni. Zvuči nevjerojatno, ali je potpuno istinito, njih su dvojica zajedno igrali u Atalanti.

Bile su to dvije različite priče: Scalonijeva karijera bližila se kraju, dok je mladi Livaja pokušao isprati gorak okus neuvjerljivih predstava u dresu Intera, Lugana i Cesene. Zajedno su skupili osam nastupa, no ni jedan ni drugi nisu upisali značajnije predstave za velikana iz Bergama. Bilo je to 2013. godine.

Dok Scaloni vodi Messija i društvo, s kojima je preko Australije i Nizozemske došao do polufinala SP-a, Livaja se brine za pogotke. Naš reprezentativac bio je strijelac protiv Japana, a sada će protiv bivšeg suigrača pokušati doći do velikog finala. Zbilja filmska priča.