'BOG IMA PLAN' / Jeste li primijetili tetovažu Marka Livaje? Na nozi ima posebnu poruku: Pokazao ju je protiv Kanađana

Strijelac u visokoj pobjedi nad Kanadom (4-1) Marko Livaja u nedjelju je protiv Kanade (4-1 za Hrvatsku) otkrio tetovažu na lijevoj natkoljenici s nadahnutom porukom vjerskog sadržaja. Izbornik Zlatko Dalić zamijenio ga je u 70. minuti i u igru uveo Brunu Petkovića, a u fokusu je tad bila natkoljenica njegove lijeve noge, gdje ima istetoviranu posebnu poruku vjerskog sadržaja. Ista tetovaža viđena je i prilikom proslave Livajina gola za 2-1 nakon sjajne asistencije Juranovića. Također, tetovaža na lijevoj nozi bila je vidljiva i prilikom izlaska iz igre. "Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj... I vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije, kako bi prepoznao let...", stoji u tekstu Livajine tetovaže. Marko Livaja vjernik je i Božje dijete, te kao takav svaki put nastupa na terenu. Samo i isključivo uz vjeru u Boga. Bravo Marko, samo tako naprijed - Bog i Hrvati!