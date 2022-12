Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković, otputovao je u Katar kako bi mogao bodriti Hrvatsku koja igra polufinalni susret Svjetskog prvenstva protiv Argentine.

Jandroković je očito u Katar stigao i poslovno pa je otkrio kako se sastao s predsjednikom HNS-a, Marijanom Kustićem, kao i s izbornikom reprezentacije gospodinom Zlatkom Dalićem.

Potom je pred okupljenim ljudima progovorio o problemu hrvatskih stadiona.

"Mentalna snaga koju smo pokazali protiv Brazila je bila najvažnija. To ih krasi kao nikad do sada, a pokazali smo i nevjerojatno srce te spremnost za borbu. To je nešto što mi govore svi s kojima se susrećem. Po tome smo fenomen", počeo je.

"Stadion i kompletnu infrastrukturu moramo graditi nakon ovog prvenstva jer u Hrvatskoj imamo nevjerojatan talent i potencijal i vjerujem kako će biti postignut konsenzus oko ovoga", zaključio je.