Hrvatska nogometna reprezentacija je nakon razočaravajuće predstave protiv Maroka odigrala sjajnu utakmicu protiv Kanade. Vatreni su se sastali s Kanadom u sklopu drugog kola skupine F te su na kraju slavili 4:1.

Susret je počeo katastrofalno za naše Vatrene. Nakon briljantne akcije Alphonso Davies je nadskočio Juranovića i pogodio za 1:0 već nakon 68 sekundi utakmice. Ubrzo je sjajno raspoloženi Andrej Kramarić zabio gol koji mu je poništen zbog zaleđa, da bi u 36. krasno zabio lijevom nogom nakon proigravanja Perišića. U 44. minuti je Marko Livaja prekrasno pogodio s vrha šesnaesterca za 2:1.

Pogodak za 3:1 postigao je Kramarić svojim drugim pogotkom, ponovno lijevom nogom i ponovno nakon razigravanja Perišića. Krasno je izbacio svog protivnika i pogodio neobranjivo za 3:1. Konačnih 4:1 je postavio Lovro Majer, nakon što je Petković proigrao Oršića, a ovaj nesebično produžio za Majera koji nije imao težak zadatak.

Izbornik najavljuje: 'Idemo po pobjedu u zadnjem kolu'

Nakon susreta, pred televizijske kamere je izašao izbornik Zlatko Dalić, koji nije krio oduševljenje.

"Ja bi prvo čestitao dečkima na sjajnoj utakmici. Gubili smo od prve minute, napalili su se još više, a inače su trkački moćni. Preokrenuti u takvoj situaciji mogu samo velike ekipe, koje vjeruju u sebe i koje mogu puno", počeo je pa nastavio o Belgiji, ali i Maroku.

"Rekao sam ja da je Maroko dobra ekipa pa su me ismijavali. Hrvatska je pokazala kvalitetu, to je prvi korak, idemo dalje. Nećemo se uzdići, bit ćemo smireni, tražimo prolaz dalje u posljednjem kolu. Pratili smo Maroko, znali smo što možemo. Sjajna su ekipa. Zadnje kolo će odlučivati, nismo ništa riješili. Moramo na pobjedu protiv Belgije, njima je to posljednja šansa kao i nama. Tu smo, imamo gol prednosti više, ali ne smijemo to tako gledati. Moramo ići na pobjedu i prolazak dalje. Nema sreće, ni euforije ni tragedije, idemo korak po korak".

Bio je presretan¸reakcijom nogometaša nakon ranog pogotka Kanade:

"Bitno je vratiti se u utakmicu. Teško je protiv njihove energije, oni su bili opasni nakon prvog gola. Borili smo se na početku. Odigrali smo kako smo planirali, Perišić je bio široko… Naša vezna linija je jedna od najboljih na svijetu, uvijek to ponavljam. Ja sam rekao, imamo četiri sjajna napadača koji uvijek mogu odgovoriti. Oni će uvijek dati najbolje. Marko je odigrao sjajno, namjestio je jednu šansu i zabio gol, ali se potrošio. Onda je ušao Petković da smiri situaciju, primiri loptu. A Krama… Uvijek riješi, uvijek da, on je u svojoj glavi raščistio situaciju s tim gdje igra. Svejedno mu je i uvijek će dati sve od sebe."