Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju igra važnu utakmicu protiv Kanade u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

Očekuje se kako će biti promjena u sastavu, a HRT-ovi stručni sukomentatori Tomislav Ivković i Zoran Zekić smatraju da se previše zazivaju promjene i da je daleko važniji pristup.

"Prva opcija za desno krilo je Pašalić, on je ušao i odigrao umjesto Vlašića. No bilo je 0:0, nismo pobijedili i vadit ćemo tri krivca. To je krivo, Kramarića više nitko ne spominje, za njega kao da je prvenstvo gotovo. Kažu da desnog beka treba igrati Stanišić koji nije igrao cijelu sezonu u Bayernu. Bekovi Kanađanima idu kao avioni, to Stanišić po meni ne može odigrati. Bek na toj strani mora biti krilo, moramo pritisnuti visoko, moramo zaprijetiti", rekao je Ivković pa dodao:

"Ne možemo svaku utakmicu mijenjati špice, malo smo ušli u tu priču, kao "imamo razne špice i možemo ih birati po protivniku". Ma kako će špica ući u formu ako ne igra? Treba dobro razmisliti, nije Daliću jednostavno, ali nisam za to da se vade neki igrači pa sad kao da naši stoperi odjednom ne znaju igrati. Ako ne iznese loptu Lovren, neka iznese Gvardiol, tko mu je zabranio?"