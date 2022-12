Sa 36 godina na leđima Yuto Nagatomo jedan je od najstarijih i najiskusnijih japanskih reprezentativaca na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Stariji od njega tek je vratar Eiji Kawashima koji ima 39 godina. Nagatomo je i među igračima s najviše "europskog staža", čak 11 godina igrao je za klubove sa "Starog kontinenta".

Jednu sezonu proveo je u Ceseni, sedam u milanskom Interu, dvije u Galatasarayju, a jednu u Marseilleu. Prošle godine vratio se u FC Tokyo u kojem je i započeo karijeru.

'Imamo veliko samopouzdanje'

Za reprezentaciju je upisao 141 nastup i postigao četiri gola, a samo je rekorder Yasuhito Endo sakupio 11 utakmcia više.

"Prvi smo u skupini, imamo veliko samopouzdanje, mislimo da možemo proći dalje. Nikada nismo prošli u osminu finalu. Bio sam nesretan, kada smo u Rusiji ispali, ali vjerujem kako ćemo sutra ispisati povijest," kazao je 36-godišnji branič.

Nagatomo se prisjetio ispadanja od Belgije u osmini finala zadnjeg svjetskog prvenstva.

'Naša najjača strana je zajedništvo. Mi smo sigurno najpovezanija ekipa na ovom SP-u'

"Nikada nisam zaboravio tu utakmicu, nosim to u sebi. Ponekad se svega prisjetim. Zadnje četiri godine su bile teške za mene. Pokušao sam se fizički i psihički pripremiti za ovo SP. Puno smo bolji, bolje smo pripremljeni. Ovo je najjača japanska reprezentacija do sada. Sutra želimo pobijediti Hrvatsku.

Naglasio je kako su njegovi igrači u skupini prikazali hrabrost na čemu im je čestitao: "Kada smo igrali protiv Njemačke, čestitao sam svakom igraču. Svi su pokazali hrabrost na terenu, naša najjača strana je zajedništvo. Mi smo sigurno najpovezanija ekipa na ovom prvenstvu," dodao je Nagatomo.

"Hrabrost je naš motiv, treba nam hrabrost. Ako ćemo povući analogiju sa samurajima, oni prije borbe prolaze određene pripreme, ali ako iskuse strah, onda neće uspjeti koristiti svoju taktiku i oružje. Tako i mi, ako iskusimo strah na terenu, onda sva ta priprema nema smisla," zaključio je Nagatomo.

Japanski izbornik: 'Morat ćemo biti agresivniji'

Osvajanjem prvog mjesta u skupini ispred Španjolske i Njemačke, Japan je već ispisao jednu od većih senzacija na Svjetskom prvenstvu u Katru, no japanski strateg Hajime Moriyasu ne želi na tome stati. Moriyasu smatra kako je prolazak "skupine smrti" dao igračima dodatno samopouzdanje da se mogu suprotstaviti i pobijediti najbolje u Europi. Bit će to četvrti japanski pokušaj ulaska u četvrtfinala, do sada nikada nisu prošli prvu rundu nokaut faze.

Japan je protiv Španjolske i Njemačke prepustio inicijativu suparniku, a potom preko brzih kontri tražio svoju priliku. Japanski izbornik nije želio otkriti hoće li i protiv "Vatrenih" zadržati prokušanu formulu. Međutim, morat će napraviti barem jednu promjenu u obrani nakon što je Ko Itakura dobio drugi žuti karton protiv Španjolske.

"Veselim se utakmici, imali smo tri dana odmora, što je najvažnije. Igrači su mirni, stabilizirani. Očekujem tešku utakmicu, nadamo se da ćemo pokazati na terenu što su pokazivali na treninzima."

"Moji igrači su fleksibilni i teško mi je odgovoriti o taktici i sastavu. Bit ćemo borbeni, spremni smo na 120 minuta borbe. Morat ćemo imati veći pritisak na suparnika. Morat ćemo biti agresivniji, naša namjera nije bila igrati defanzivno protiv Njemačke i Španjolske. Nije nam namjera niti sada. Hrvatska može igrati na različite načine, moramo biti spremni."

Naglasio je kako je njegova momčad posljednjih godina rasla, najviše u građenju zajedništva.

"Najviše smo napredovali u građenju zajedništva. Naši igrači su postali bolji, uvijek smo bili kompaktni, no to je sada još izraženije.

Japan je na posljednjem SP-u u Rusiji ispao u osmini finala od Belgije, izgubivši sa 2-3.

"Na prošlom SP-u u Rusiji pokušali smo proći, ali nismo uspjeli. Mislim da smo se dobro borili, no ipak smo izgubili. Bili smo uznemireni i nesretni zbog toga poraza. To je vrijedno iskustvo za nas. Siguran sam da možemo izvući pouke, cijelo SP u Rusiji bila je jedna lekcija za nas. Sve što smo do sada napravili je važno, imamo igrače koji nisu iskusili taka poraz."

'Hrvati su uporni, čvrsti i dosljedni. Bit će to veliki izazov'

Prokomentirao je i reprezentaciju Hrvatske.

"Hrvatska ima odlične igrače, srebrni su sa zadnjeg SP-a. Poštujemo svog suparnika, imam veliko poštovanje prema hrvatskoj reprezentaciji. Dosta je snalažljiva kao momčad, lako se prilagođava različitim situacijama te stilovima igre. Oni su uporni, čvrsti i dosljedni. Bit će to veliki izazov. Poznajem dosta igrača i njihovog izbornika, znam i Mihaela Mikića. Nadam se da im neće otkriti sve naše tajne."

Japanski strateg je naglasio kako njegova momčad ima čvrstu volju.

"Imamo čvrstu volju, želio bih da igrači zadrže razinu motivacije. Sutra je samo pobjeda opcija. Igrači moraju biti i opušteni, mora im biti udobno u vlastitoj koži, moraju biti puni energije. Ne smiju zaboraviti što je njihov cilj i što moraju napraviti".

Osvrnuo se i na podatak da je Azija prvi put imala tri predstavnika u osmini finala (Japan, Južna Koreja, Australija).

"Ojačali smo mlade igrače, pokušavamo napraviti povoljno okruženje za izgradnju tih igrača. Treba im pružiti priliku. Poslali smo i druge trenere u druge azijske zemlje i naš model smo preslikali u druge zemlje. Ali moramo nastaviti pobjeđivati i dalje. Japan i Koreja su imali dobar učinak, pokušavamo podići razinu azijskog nogomet i mislim da smo na tom putu."

Moriyasu je preuzeo japansku vrstu poslije svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine nakon što je odstupio Akira Nishino. Moriyasu je bio Nishinov asistent, a čelnici Japanskog nogometnog saveza su smatrali kako bi on mogao biti pravo rješenje za kormilo "Samurai Blue". Prije toga vodio je japansku U23 reprezentaciju, te pet godina Sanfrecce Hiroshimu. Kao igrač je za Japan upisao 35 nastupa i postigao jedan gol, a igrao je za Sanfrecce Hiroshimu, Kyoto Purple Sangu i Vegaltu Sendai.