Rezervna momčad Benfice u 12. kolu druge portugalske lige s 2:1 pobijedila je u ponedjeljakTrofense. Ange Mutsinzi doveo je Trofense u vodstvo u 32. minuti te je s 1:0 završilo prvo poluvrijeme. Međutim, nakon toga je pao pogodak koji ulazi u rubriku vjerovali ili ne.

Naime, u 66. minuti golman Benfice Samuel Soares sa svoje polovice ispucao je loptu i imao toliko sreće da je ona završila u mreži. E sad, tom megagolu prethodila je i pogreška suparničkog golmana, koji je naivno i malo ipak predaleko izašao s crte.

Golman Trofensea Miguel Santos nije uspio reagirati adekvatno kad ga je lopta preletjela, pogodila gredu i od njegovih leđa otkotrljala se u mrežu. Pogodak je, stoga, upisan kao autogol.

Što se tiče ostalih događanja u utakmici, Benfica je do kraja došla i do potpunog preokreta za koji je u 82. minuti strijelac bio Luis Semedo. Vrijedi spomenuti kako druga momčad Benfice nalazi se na trećem mjestu drugog ranga portugalskog nogometa, dok je Trofense pretposljednji. Pogledajte u priloženom videu kako je to izgledalo.