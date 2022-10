Hrvatski vratar i jedna od ikona Prve HNL, Kristijan Kahlina, trenutno brani za američki Charlotte i tamo je veoma omiljen jer od samog početka sezone vrlo dobro čuva mrežu. No, svatko bar jednom primi onaj "pacerski" gol, a on ga je primio protiv Columbusa i to vjerojatno najgori mogući.

Nekadašnji vratar Gorice primio je golčinu s centra, odnosno s 51 metra udaljenosti. U 36. minuti gosti su izborili slobodan udarac na 51 metar od gola, na samom centru dakle. Svi su očekivali da će uslijediti centaršut, ali Armenac Lukas Zelarayan je pucao po golu.

Lopta je putovala u visokom luku, ali je bila veoma jaka i išla je pod gredu, a Kahlina je bio predaleko i nije stigao skinuti loptu.

Kakav takva utjeha mu može biti to što je na kraju ipak završilo 2:2 pa nije krivac za poraz.