SP u nogometu - 1.kolo

Portugal - Gana 3-2

Imamo utakmicu o kojoj će se još dugo pričati. Uporna i žilava Gana danas je u 73. izjednačila na 1-1, ali Joao Felix je uzvratio i postavio rezultat na 2-1 za Portugal. U 13 minuta pala su 3 gola, odnosno 4 u 15 minuta, tj ukupno 5 u 24...

Naime, u 80. je Rafael Leao zabio iz svojeg prvog dodira s loptom, a Ronaldo je iz sumnjivog penala postigao gol za 1-0 u 65.

Uspavanka, pa vatromet

Do tad, utakmica je bila nezanimljiva. Bukari je pred kraj zabio za 3-2 i zadržao zanimljivost u susretu. Bukari je poentirao glavom u 89., a Ronaldo je na klupi vidno negodovao zbog novog gola u mreži Portugala. Da, nitko nije očekivao takvu ludnicu u drugom poluvremenu ove utakmice, ali opet se pokazalo da momčadi koje nisu favoriti iznenade igrom i hrabrošću, poput Gane, koja je u 100. minuti mogao potpuno šokirati Portugal nakon pogreške Diega Coste... Crno-bijeli svijet je pravi naziv za ovo što se dogodilo do 65. i nakon... Dosadna uspavanka postala je vatromet i eksplozija nogometa.

Cristiano Ronaldo postao je rekorder svjetskih prvenstava. Najbolji strijelac Portugala svih vremena zabio je prvi gol na susretu te je time postao prvi nogometaš u povijesti koji je postigao barem pogodak na pet različitih svjetskih prvenstava.

U 73. minuti Gana je izjednačila na 1-1 golom Andre Ajewa, dok su Portugalu prve bodove osigurali Joao Felix i Rafael Leao pogocima u 78. i 80. minuti. Do kraja je u 89. Bukari smanjio na 2-3, a debelo u sudačkoj nadoknadi Gana je mogla čak doći do 3-3, no Portugal se sretno spasio i na kraju upisao startnu pobjedu.

Od početka je bilo vidljivo da će Portugalci biti ti koji će davati ton igri i više napadati, ali je isto tako prvo poluvrijeme pokazalo da neće baš lako stvarati veliki broj prilika protiv, u obrani, zgusnutog suparnika.

Portugal mogao povesti u 10. minuti, ali...

No, već u 10. minuti Portugal je mogao povesti. Cristiano Ronaldo je bio u odličnoj situaciji, išao je sam prema suparničkom vrataru, no pogriješio je pri primanju lopte i kasnije nije mogao ispraviti tu pogrešku. Samo nekoliko minuta kasnije opet je Ronaldo bio u glavnoj ulozi, ali njegov visoki skok i udarac glavom nisu urodili ničim ozbiljnim.

U 31. minuti Cristiano Ronaldo je zatresao mrežu, ali američki sudac Elfath je ranije prekinuo akciju zbog Portugalčevog prekršaja u napadu. Do kraja poluvremena trajao je još blagi pritisak Portugala uz jedan pokušaj Otavija. Gana nije doslovno ništa napravila u prvih 45 minuta, gotovo se isključivo branila od ne osobito žestokih naleta suparnika.

Prvu šansu u nastavku imala je Gana. U 55. minuti je pokušao Kudus, ali je lopta prošla pored vratnice, a deset minuta nakon toga Portugal je poveo. U borbi za loptom, u šesnaestercu Gane, bili su Ronaldo i Salisu. Došlo je do međusobnog, ne osobito jakog, kontakta. No, Ronaldo je pao, a Elfath je dosudio jedanaesterac kojeg je najbolji portugalski strijelac pretvorio u vodstvo 1-0.

Ronaldo postigao 118. gol za reprezentaciju

Bio je to njegov 118. pogodak za reprezentaciju Portugala u karijeri, a ujedno je postao prvi nogometaš u povijesti koji je zabio barem jedan gol na pet različitih svjetskih prvenstava. Na četiri različita SP-a dosad su golove zabijali Pele, Messi, Klose i Seeler.

Zbog rezultatskog minusa Gana se morala otvoriti te je vrlo brzo i izjednačila. Prvo je u 70. minuti Kudus dobro pokušao s 30 metara, a potom je isti igrač, kraj spore portugalske obrane, asistirao Andre Ayewu koji je pogodio za izjednačenje na 1-1.

Kratko je trajala radost afričke reprezentacije koja je potom bila slomljena u samo nekoliko minuta. U 78. minuti je Joao Felix okončao kontranapad tako što je lijepo prebacio vratara Ati-Zigija, dok je već u 80. bilo 3-1, a jednako lijepo je loptu u mrežu plasirao Rafael Leao koji je tek nekoliko minuta ranije ušao u igru. U oba slučaja asistent je bio Bruno Fernandes.

Bukari donio nadu

Uspjela je Gana smanjiti u 89. minuti golom Bukarija, kada je opet loše reagirala portugalska obrana, ali do boda Ganci ipak nisu uspjeli doći iako su gotovo u 100. minuti imali sjajnu priliku za to. Portugalski vratar Diego Costa je grdno pogriješio, ali Williams nije uspio zabiti za 3-3.

U drugom kolu, 28. studenoga, Portugal igra protiv Urugvaja (20 sati), a Gana protiv Južne Koreje (14 sati). Na ljestvici vodi Portugal s tri boda. Urugvaj i Južna Koreja imaju po jedan, dok je Gana bez bodova.