Hrvatska nogometna reprezentacija je u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu odigrala 0:0 s Marokom. Hrvatska danas nije odigrala najbolje i na svojoj razini, a prolazak skupine morat će tražiti u preostale dvije utakmice protiv Kanade i Belgije.

FIFA je za igrača utakmica proglasila Luku Modrića koji je bio najbolji pojedinac kod Vatrenih. On je, prema Sofascoreu, najbolje ocijenjen od svih igrača u veznom redu i napadu te je za svoj nastup dobio ocjenu 7,1. No, statistički podaci, ali i dojam nakon utakmice pokazuju da je Modrić igrao daleko od gola te se morao spuštati skroz do obrane po loptu.

Luka je u svom stilu igrao po cijelom terenu, no ipak najviše se kretao po desnom dijelu veznog reda u svojoj polovici.