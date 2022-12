Premda su Argentinci vodili 2-0 do 80. minute, a potom i 3-2 u produžecima, na kraju je odluka pala u jedanaestercima gdje su Argentinci ipak slavili i na kraju emotivno proslavili treću svjetsku krunu u povijesti.

„Ne mogu vjerovati da smo toliko patili u ovoj utakmici. Ali smo još jednom pokazali da ova momčad stvarno može sve. Ponosan sam na sve, na apsolutno svakog igrača, na sve naše navijače. Uz sve udarce koje smo primili kroz finale ostali smo na nogama, a to ovu pobjedu dodatno čini još emotivnijom. Želim poručiti našim navijačima da uživaju i slave. Ovo je povijesni trenutak za Argentinu. Finale? Bila je to savršena utakmica“, rekao je nakon velikog slavlja izbornik Argentine Lionel Scaloni, dok je slično razmišljao i jedan od junaka Argentine, vratar Emiliano Martinez.

„Strašno smo patili, ali smo se uvijek uspjeli vraćati natrag. Utakmica je bila strašno zahtjevna, ali naša je sudbina očito da patimo. Sada živimo trenutke o kojima smo sanjali, nemam prave riječi za opisati ovu sreću. Obrana u produžecima? Sva sreća da sam to zaustavio nogom, sva sreća“, govorio je Martinez, inače najbolji vratar ovog prvenstva.

Oglasio se i veznjak Enzo Fernandez, koji je ispred našeg Joška Gvardiola proglašen najboljim mladim igračem Svjetskog prvenstva.

"Nikada neću zaboraviti sve ovo što se dogodilo na prvenstvu i u ovom finalu. Neprocjenjivo je što sam dobio uopće priliku igrati za našu zemlju na prvenstvu. Uz to, još smo otišli do kraja. Ovo je nevjerojatno, a Messi je ovo zaslužio više od bilo koga drugoga. Sretan sam zbog njega, on je naš vođa."