Hrvatska se jučer nakon drame udaraca s bijele točke, prave lutrije, plasirala u četvrtfinale SP-a. Junak je bio Dominik Livaković s tri obranjena penala Japanaca od ukupno 4. Naravno, kad netko na takav način prođe u daljnju fazu natjecanja, kao što je to napravila Hrvatska, postane predmet pisanja. The Sun je prilično euforično izvjestio o ovoj utakmici riječima...

'Dečki iz Zagreba učinili su to ponovno'

"Dečki iz Zagreba učinili su to ponovno. Najbolji igrači koji nastupaju na Svjetskog nogometa za Hrvatsku osigurali su mjesto u četvrtfinalu nakon što su iscrpili Japan do točke udaraca s bijele točke, gdje su puknuli. Hrvatima postaje navika ići do kraja u borbi dviju mentalnih snaga momčadi, vole svojom neumornom i jakom voljom igrati se sa suparnikom tko će pvi puknuti. Tri uspješne uzastopne utakmice na posljednjem Svjetskom prvenstvu otišle su u produžetke, a dvije su otišle do udaraca s bijele točke, pri čemu su oba puta pravo Hrvati izašli kao pobjednici. Šest od sedam posljednjih nokaut utakmica Hrvatske (utakmica druge faze, op.a) došlo je nakon minimalno 120 minuta igre. Dvije od njihove tri utakmice u skupini F ove godine također su bile neriješene bez golova".

'Imaju Hrvati jaku mentalnu snagu'

Englezi su nisu stali, nego su nastavili u svom uvodu secirati utakmicu, ali i karakter pritom naših nogometaša...

"Iako im nogomet možda nije najkvalitetniji ili najzabavniji, izborniku Zlatku Daliću treba zapljeskati što je svojoj momčadi usadio mentalnu snagu da nikad ne odustanu, ne umru. Posebno je vratar Dominik Livaković pokazao čelične živce obranivši tri jedanaesterca tijekom finalnog raspucavanja dok su Japanci venuli pod pritiskom jurnjave za poviješću. Nikada prije nisu bili dalje od šesnaestine finala Svjetskog prvenstva i nikad prije nisu bili tako blizu. Pritisak i iscrpljujući učinci taktike potkopavanja Hrvatske na kraju su uzeli konačni danak. Čak su išli naprijed kada ih je Celticov napadač Daizen Maeda ubacio u vodstvo iz kuta tri minute prije poluvremena", stoji u tekstu.

Gubili, pa se vratili i dobili

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala boljim izvođenjem 11-eraca izbacila Japan sa 3-1 (1-1), a Hrvatska čeka boljega iz dvoboja Brazila i Južne Koreje.

Nakon 120 minuta bilo je 1-1, poveo je Japan golom Daizena Maede (43), a na 1-1 poravnao je Ivan Perišić (55), Prilikom izvođenja 11-eraca u junaka izrastao Dominik Livaković koji je obranio tri udarca Japanaca.