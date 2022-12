Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je nad Brazilom osigurala još jedno polufinale gdje će igrati protiv Argentine. Ako Vatreni pobijede i prođu u finalu, igrat će ga u nedjelju 18. prosinca. Taj dan iznimno je važan za kapetana Luku Modrića jer će obilježiti 31. obljetnicu smrti njegova djeda Luke, po kojem je dobio ime.

Luka se rodio u Zadru 9. rujna 1985. godine. Prvih pet godina života proveo je u malom zaseoku Modrići kraj Obrovca, u podvelebitskom kraju. Njegov djed Luka po zanimanju je bio cestar, a roditelji Stipe i Jasminka oboje su radili u tvornici Trio u Obrovcu koja se bavila proizvodnjom trikotažne odjeće.

Modrićev djed ubijen dok je Modrić imao šest godina

"Modrić je postao prognanik kada je 1991. izbio rat nakon što se Hrvatska nastojala osamostaliti od Jugoslavije koju su kontrolirali Srbi. Upravo su vojnici te nacionalnosti ubili Modrićeva djeda po kojem je dobio ime. Likvidiran je 18. prosinca 1991. Finale ovog SP-a igra se na 31. godišnjicu zločina za kojeg nitko nije odgovarao", piše engleski Mirror.

Modrićev djed ubijen je kada je njegov unuk imao samo šest godina. Srpski vojnici likvidirali su ga par stotina metara od obiteljske kuće u zaseoku Modrići, u kojem je živio i tada mali Luka. Svjedoci su naveli da su ga dva automobila presrela nakon što se vratio iz šume u koju je Hrvatima koji su se tamo sakrivali od srpskih pobunjenika nosio hranu i vodu. Nakon toga ga je njegov sin Stipe pronašao mrtvog u polju te odmah obitelj odveo u izbjeglištvo u Zadar.

'Borili smo se kao nacija za neovisnost'

Dirljiv razlog zašto Hrvatska ovako igra, piše Mirror u naslovu teksta.

Modrić osjeća da je Hrvatima pobjednički duh kojem se sada divi svijet omogućio da pobjede u ratu za neovisnost 90-ih. "Nitko nije vjerovao da ćemo doći do polufinala, ali mi jesmo. Ova momčad sastavljena je od igrača koji očajnički žele nositi nacionalni dres i pokazati svijetu koliko on vrijedi. Sve nas goni velika strast da igramo za našu zemlju i njen dres. Puno smo se kao nacija borili za neovisnost i mi se na terenu nastavljamo boriti do zadnje kapi", rekao je Modrić.

