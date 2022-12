Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Robert Jarni, osvajač brončane medalje na svjetskom prvenstvu 1998., kaže da igrači Argentine vole provocirati suparnike pa Hrvatska u polufinalu ne smije upasti u tu njihovu zamku.

"Ono što mogu reći o Argentini jest da voli provocirati. Provociraju suparničke igrače kako bi oni reagirali i bili isključeni. U njihovoj zemlji se pak igra jako tvrdi nogomet s puno grubih ulazaka u noge igračima. To je njihov stil. Naš je drugačiji pa se nadam da nećemo upasti u tu njihovu zamku", izjavio je 54-godišnji Jarni u intervjuu španjolskim novinama AS.

Jarni, izbornik hrvatske U-17 reprezentacije, igrao je protiv Argentine prije 24 godine na svjetskom prvenstvu u Francuskoj gdje je južnoamerička momčad u skupini pobijedila 1-0. Jarni je bio jedan od četvorice hrvatskih igrača s dobivenim žutim kartonima u toj utakmici.

Oni imaju Messija, mi Modrića

"Oni sada imaju Messija, ali mi imamo Modrića, Kovačića i druge jako dobre igrače. Nadalje, imamo odličnog izbornika koji zna dobro postaviti igru, što smo vidjeli protiv Brazila", rekao je Jarni, nekadašnji lijevi bek Hajduka, Betisa, Real Madrida i Juventusa.

"Potrebno je mirno igrati, brzo odigravati s loptom i držati loptu što je moguće duže u svom posjedu pa tako nastojati izmoriti njihove igrače. Također, imamo puno dobrih igrača na klupi koji su dobro odigrali kada su ušli protiv Brazila", dodao je.

Hrvatska i Argentina će u 20 sati igrati polufinalnu utakmicu svjetskog prvenstva u Katru. U srijedu se sastaju Maroko i branitelj naslova Francuska.

Hrvatska je do polufinala došla pobjedom na jedanaesterce protiv Brazila, a Argentina također na jedanaesterce protiv Nizozemske.

Jarni, koji je 1998. bio poražen s Hrvatskom u polufinalu od Francuske, nada se upravo tom protivniku.

"Jasno je da u finalu želim Francusku da im se osvetimo", naglasio je.

Francuska je 2018. u finalu svjetskog prvenstva pobijedila Hrvatsku s 4-2.

"Naravno da svi u Hrvatskoj priželjkujemo osvetu za to. No potrebno je ići korak po korak. Prvo trebamo eliminirati Argentinu. To će biti jedna lijepa utakmica za gledati", zaključio je Jarni, koji je bio odigrao 81 utakmicu za reprezentaciju Hrvatske.