Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u utorak s 0-3 (0-2) od Argentine u polufinalu SP-a u Lusailu, te će se u subotu boriti za broncu s Marokom koji je poražen od Francuske rezultatom 2:0.

Dan nakon polufinala izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić na press konferenciji odgovarao je novinarska pitanja.

Dalić je zatim progovorio o zdravstvenom stanju u reprezentaciji i otkrio da je Gvardiol morao primiti injekciju prije utakmice s Argentinom.

Nije bio zadovoljan

"Utakmica u subotu je za nas veliko finale, ne malo finale. To je borba za medalju, malo je to bilo vama čudno, da sam nismo nigdje, ali u subotu je za nas velika stvar, imamo problema, imali smo problema s Gvardiolom, prije utakmice je primio injekciju i dosta se mučio. Brozović ima problema s ložom. U subotu igraju zdravi igrači, nećemo staviti onog koji nije spreman, ni da ga boli sami trepavica, idu najspremniji", otkrio je.

Sada je u razgovoru s HRT-om Dalić prokomentirao penal Argentinaca, a posebno se osvrnuo na činjenicu da je u VAR sobi bio Massimiliano Irrati, koji je tu dužnost odrađivao i u finalu SP-a u Rusiji.

"Tek sam sada čuo da je to bio isti sudac kao onaj što je bio u Moskvi u utakmici s Francuskom. Taj nas baš prati i hoće. Po meni penal nije bio, iako to ne komentiram. On se zabio u Livakovića. Što je trebao Livaković napraviti? Maknut se s gola i pustiti ga?

Sigurno je da su greške dovele do toga, no sigurno je da je penal presudio utakmicu, odveo je u krivom smjeru. Nećemo se vaditi na suce i VAR, što možemo? Idemo dalje, neka donose odluke. Ali kada ti ponovno stave toga suca na VAR, onda to nije slučajno."