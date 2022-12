Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u četiri najbolje reprezentacije svijeta! Vatreni su ponovno u polufinalu, nakon 98., nakon Rusije i sada ponovno u Kataru.

Zlatko Dalić se osvrnuo na cijelu svoju karijeru:

"Došao sam u trenutku kad je atmosfera oko naše reprezentacije bila jako ružna. Nismo mogli igrati pred navijačima, na stadionu u glavnom gradu, ali sam znao da treba vremena jer vjerujem u sebe. Nije tada bilo puno vjere u mene i moje sposobnosti, već je samo bilo bitno da ja odradim taj posao oko svjetskog prvenstva, ali smo na kraju došli tu gdje jesmo. Kad sam došao, dao sam igračima slobodu, oni su me prihvatili kao izbornika koji ovdje neće nametati svoje filozofije, već kombinacija uzajamnog poštovanja. Ali nismo mi ovdje zbog mene. Nikada nisam pitao kad je netko došao u sobu i što je radio", priča i nastavlja:

'Kome smeta neka se drži dalje od nas'

"Ovo je generacija prepuna talenata, iza nas je jedan profesionalan stožer, svako tko dođe u krug naše reprezentacije ne može narušiti ambijentu koji smo uspostavili. Nikad nisam ulazio igračima u sobe, ispitivao ih što rade, gdje su bili, Ne… Ne podcjenjujemo nikoga, ponašamo se prema svakome na jednoj ljudskoj razini i to je to. Prije pet godina da mi je netko rekao da će biti baš ovako, ne bi mu vjerovao. Ako Bog da, neka se ovako nastavi još i u ove dvije utakmice, neka pozitiva bude oko nas i dok sam ja izbornik reprezentacije, ona će biti središte okupljanja ljubavi, kvalitete, domoljublja i zajedništva. Kome god to smeta, neka se drži dalje od nas. U tom periodu kad sam preuzeo kormilo reprezentacije, postojala je sumnja u moj rad, mediji nisu bili toliko na mojoj strani i htjeli su me srušiti, ali eto sve se potpuno preokrenulo i danas uživamo u maksimalnoj podršci. Bog mi je dao snage kada mi je to trebalo."

Istaknuo je i jednog Vatrenog posebno, Josipa Juranovića:

"Tko je vrijedan, tko je pošten, tko vjeruje i radi, takva mu šansa ne može biti slučajna. Kao i ja kao i vi novinari, svatko je dobio svoju šansu, samo je pitanje hoće li je iskoristiti. Ovo što je Josip napravio, iskorak da od svega toga dođe do ove razine, to je jedan primjer da se sve može. On je sam radio, sam se borio i došao je do toga da bude jedan od najboljih igrača protiv Brazila i upravo je to ogledalo naše reprezentacije. Nitko od naših 26. igrača nije pokazalo ni milimetar nezadovoljstva, jer oni su svi svjesni da su zaslužili biti ovdje."