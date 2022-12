Sasvim logično za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva je proglašen Lionel Messi koji je vukao Argentinu do treće svjetske titule nakon 1978. 1986. godine.

Sjajni Argentinac je tako naslijedio hrvatskog kapetana Luku Modrića koji je Zlatnu loptu dobio na posljednjem World Cupu u Rusiji. Modrić je i ovoga puta dobio nagradu i to "Brončanu loptu", dok je "Srebrnu loptu" dobio Francuz Kylian Mbappé. Messi je turnir završio sa sedam pogodaka i tri asistencije te je napokon došao do krune karijere, trofeja koji je toliko želio…

Mnogi će reći, a teško je to opovrgnuti, Lionel Messi ovime je potvrdio da je najbolji igrač u povijesti nogometa. Osvojio je sve što se osvojiti da, a pritom je zabijao kao na traci.

Čudesno...

A drugi legendarni nogometaš, popularni Ronaldinho, predvidio je ovakav tijek Argentinčeve karijere. To je u jednom intervjuu otkrio pokojni Kobe Bryant, jedan od najboljih košarkaša ikada. Naime, Kobe i Ronaldinho su bili dobri prijatelji, a jednom je prilikom Barcelona gostovala u Los Angelesu u sklopu priprema za sezonu.

"Ispričat ću vam jednu priču, bilo je to davno. Barcelona je stigla u Los Angeles. Ronaldinho je bio moj dobar prijatelj i nešto smo pričali, a onda mi je rekao: 'Kobe, upoznat ću te s nekim. On će biti najbolji igrač svih vremena', a ja sam mu rekao: 'Što? Pa ti si najbolji', a on mi je poručio: 'Ne, ne, ovaj klinac će biti najbolji.' Taj tip bio je Lionel Messi, koji je tada imao 17 godina", ispričao je Kobe.

Ronaldinho i Messi su nekoliko godina igrali zajedno u Barceloni i poznata je ljubav između Brazilca i Argentinca. Ronaldinho je bio jedan od senatora u svlačionici, iskusnih igrača koji je prihvatio Messija kao mlađeg brata. Zanimljivo, upravo je Ronaldinho asistirao Messiju za njegov prvi pogodak u dresu Barcelone, a ostalo? Ostalo je povijest.