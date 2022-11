Glavni trener Bayerna Julian Nagelsmann u petak je rekao da će njegov klub i dalje nadzirati razvoj situacije kod ozlijeđenog napadača Sadija Manea, koji je unatoč ozljedi uvršten na popis 26 senegalskih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo u Katru.

Mane je sredinom tjedna u prvenstvenom dvoboju protiv Werdera dobio udarac u desnu potkoljenicu i morao napustiti igru, a neće ga biti u sastavu Bayerna ni za subotnji dvoboj protiv Schalkea u Gelsenkirchenu, što je posljednja utakmica njemačkog prvaka prije početka Svjetskog prvenstva i zimske stanke u Bundesligi.

Prema inicijalnim dijagnozama, činilo se da Mane nema izglede za oporavak i nastup na Svjetskom prvenstvu, ali ga je izbornik Aliou Cisse svejedno uvrstio na konačan popis putnika za Katar.

Nagelsmann ovaj slučaj ne smatra zaključenim i tvrdi da Mane ne smije igrati, ako nije potpuno zdrav.

"Za deset dana ćemo napraviti još jedan pregled da bismo ustanovili kako ide oporavak. Razumljivo je da u Senegalu žele njegov nastup. No, ako ga boli, on ne može igrati. Zdravlje je važnije od nogometa. To vrijedi za nas, kao i za sve ostale", izjavio je Nagelsmann u petak na konferenciji za medije.