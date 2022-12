Hrvatska je povela protiv Maroka već u 7. minuti kada je sjajnu akciju završio Joško Gvardiol.

Lovro Majer izveo je slobodan udarac, lopta je stigla do Ivana Perišića koji pak prebacuje loptu do Joška Gvardiola koji glavom pogađa za 1:0.

Zanimljivo, Gvardiolu je to prvi gol na Svjetskom prvenstvu i to iz te njegovog drugog udarca prema protivničkom golu. Kako je objavila Opta, Gvardiol je sada postao najmlađi Hrvat koji je zabio pogodak na Svjetskom prvenstvu. Napravio je to s 20 godina i 328 dana.