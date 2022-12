Bosanskohercegovački stručnjak Marko Maksimović, koji je s Borcem osvojio naslov prvaka BiH, a sada to želi ponoviti s Leotarom, osvrnuo se u razgovoru za SportSport.ba i na nastupe hrvatske reprezentacije, ali i Srbije.

"Ispali su zasluženo. Nema tu puno priče. Ok, prije početka prvenstva nekako su napravili atmosferu kao da su momčad za velike uspjehe, što nije bilo realno. Pogotovo ako uzmemo u obzir da je nekoliko igrača doista bilo izvan forme zbog ozljeda. Koštala ih je i ta fizička sprema o čemu je izbornik Stojković govorio. Ali, ne vidim razlog zbog čega bi se njihov nastup smatrao tragedijom.

Imali sve u svojim rukama

OK, imali su sve u svojim rukama i protiv Kameruna i Švicarske, ali vidjeli ste zadnjih pola sata u obje utakmice, da nisu imali energiju. Je li osim ozljeda na to utjecala i klima, tko zna? Možda ima i do toga. Naravno, ne treba zaboraviti ni priče koje su dolazile iz tabora Srbije. Bez obzira na njihovu točnost, vjerojatno je narušena atmosfera. Poklopilo im se dosta stvari koje im nisu išle na ruku i na kraju krajeva, nisu zaslužili da prođu dalje", kazao je a onda je nekoliko rečenica posvetio Hrvatskoj, za koju SportSport.ba ističe da je po pitanju reprezentativnog nogometa fenomen.

"Rezultati za svaki respekt. Nevjerojatan, rekao bih. No, ipak, mislim da je Dinamo fenomen. Sjajni rezultati hrvatske reprezentacije oslanjaju se na Dinamo. Pogledajte i danas koliko je igrača u reprezentaciji koji su bili dio Dinamova velikog projekta. To što radi zagrebački klub zadnjih 15-ak godina je za proučavanja i svi bismo trebali učiti od Dinama. Igrati finale prije četiri godine, pa sada biti među osam najboljih, to je dokaz da se u Rusiji nije radilo o sreći, spletu ovih ili onih okolnosti. Hrvatska ima kontinuitet. Dobro, bit će teško nadoknaditi Modrića, ali ne sumnjam da će i to hrvatska reprezentacija proći bez većih posljedica", poručio je.