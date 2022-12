UNIJELE SU (NE)MIR / Beogradski tabloid objavio naslovnicu s fatalnim WAGsicama upletenim u središte nezapamćenog seks skandala? 'Gorjet će, one su podrška'

Nogometaši Srbije danas od 20 po našem vremenu na stadionu 974 igraju odlučujuću utakmicu za prolaz u osminu finala SP-a protiv Švicarske. Čitava Srbija u iščekivanju je utakmice "biti ili ne biti", kako je najavljuju tamošnji mediji. "Nikad u novijoj povijesti nije ulog bio ovako velik. Ovo je šansa generacije za Piksijeve momke, nema predaje, idemo na najjače, nema povlačenja", nabrijavaju se srpski mediji na ovu bitnu utakmicu za Orlove. Uoči utakmice dosta pozornosti izazvao je navodni seks skandal u reprezentaciji Srbije. Navodno je Dušan Vlahović imao aferu s vrućom Anom Rajković, suprugom rezervnog vratara Srbije Predraga Rajkovića, a spominje se u tračevima i kako je Nemanja Gudelj spavao, pak, sa suprugom Luke Jovića, Sofijom Milošević. Sve se navodno dogodilo još prije, ali sve je na površinu izašlo nakon što je Nemanja Radonjić otkrio to Luki Joviću, pa je priča planula i došlo je do potresa... Jednostavno, poput vatre se proširila... Spominjala se čak i tučnjava na treningu prije tri dana između Gudelja, dečka Anastasije Ražnatović, pjevačice i kćeri pjevačice Cece, te Jovića, ali njih dvoje to su demantirali duhovitom fotografijom. Inače, sve informacije spadaju u sferu tračeva i spekulacija, bez službene potvrde, ali gdje ima dima, ima i vatre... Kako bilo, srpski mediji stali su, očekivano, u obranu svojih nogometaša i izbornika, te su donijeli zaključak da se ovdje radi o teoriji zavjere. Zanimljivo, ali uoči utakmice srpski tabloid Kurir izašao je s naslovnicom na kojoj su WAGsice (žene i djevojke nogometaša) naveli kao snagu Srbije, odnosno Švicarske, te je naveo: "Gorjet će na tribinama među ženama i djevojkama nogometaša. One će biti podrška". Naravno, srpske WAGsice na naslovnici predstavljaju i fatalne Ana Rajković i Sofija Milošević. Kad smo kod Ane Rajković, rođena Crnogorka (Podgorica) je izbacila set novih fotografija iz Dohe. Ona se u Katar zaputila nakon medijskih napisa o seks aferi, kako bi smirila strasti, ugasila vatru i bila uz svog dragog Predraga. Što se tiče onog nogometnog dijela, Dušan Vlahović opet neće startati, Piksi ga je opet posjeo na klupu. No, kako navode njegovi suigrači spreman je i čeka kao zapeta puška.