VRAG JE U DETALJIMA / Belgijcima dozvoljena noć sa ženama prije ključnog sraza s Hrvatskom na Mundijalu: One su njihovo tajno oružje i prijete Vatrenima

Belgijci su se dosjetili, sad treba vidjeti kako će ispasti. Mi se nadamo kako će ih djevojke i žene, belgijske WAG-sice - umoriti! Dakle, Roberto Martinez, izbornik nogometne reprezentacije Belgije, posljednjeg suparnika Vatrenih u skupini na Mundijalu u Kataru, dogovorio se s nadležnima i dopustio da žene i djevojke, nakon prve dvije utakmice na turniru, posjete svoje muževe u dečke u Kataru, te im tako daju potreban impuls za najvažniji susret za njih, onaj protiv Hrvatske, javlja The Sun. Belgijski nogometni savez amenovao je igračevim partnerima i obiteljima da ih posjete jednu noć nakon druge utakmice skupine F protiv Maroka 27. studenog. Potom će imati nekoliko dana za oporavak i pripremu za tu posljednju utakmicu u skupini protiv Hrvatske 1. prosinca. Izbornik Roberto Martinez odobrio je plan, za razliku od bivšeg šefa Marca Wilmotsa - koji je favorizirao držanje svojih igrača podalje od njihovih partnera i ne prakticiranje seksa prije važnih utakmica... Martinez bi trebao objaviti svoju momčad za Katar od 26 igrača 11. studenog. Poziv obitelji vjerojatno će koristiti talismanu Manchester Cityja Kevinu de Bruyneu, asu Brightona Leandru Trossardu i kvartetu Leicestera Youriju Tielemansu, Woutu Faesu, Timothyju Castagneu i Dennisu Praetu... Belgijski kapetan Eden Hazard i reprezentativne kolege, bivše zvijezde Premier lige Thibaut Courtois, Michy Batshuayi, Simon Mignolet i Toby Alderweireld, također će pozdraviti odluku kojom se podiže moral... 'Crveni vragovi' će biti smješteni u luksuznom Hilton Salwa Beach Resortu u Perzijskom zaljevu. Supruge i djevojke morat će same organizirati putovanje, a belgijski Savez je odbio unajmiti avion za njih. Nasuprot tome, danski Savez dospio je na naslovnice ranije ovog mjeseca zabranom dolaska obitelji, tj djevojaka i žena u posjet njihovim reprezentativcima na turnir. No, zato su engleske Wagsice spremne biti na snazi ​​na nogometnoj izložbi u Kataru... Kako je ekskluzivno otkrio The Sun Sport, partneri "Tri lava" namjeravaju ostati na luksuznom kruzeru vrijednom milijardu funti koji je usidren u Dohi i svojim partnerima biti podrška i na licu mjesta, na bilo koji način... Luksuzni kruzer uključuje, tj imat će šest bazena, 14 jacuzzija s pogledom na ocean, "dodgem" automobile, salone, butike, restorane, barove i najduži suhi tobogan na moru.