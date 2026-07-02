Vatreni protiv Ronalda u Torontu, europski prvaci traže prolaz dalje

Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Dvadeset drugi dan turnira donosi tri okršaja osmine finala u kojima greške više nisu dopuštene. Na rasporedu su tri europska dvoboja koja će odlučiti nove putnike među osam najboljih reprezentacija.

Španjolska bez primljenog gola, Austrija se vraća u elitu

Program u Los Angelesu otvaraju aktualni europski prvaci Španjolci protiv Austrije. Momčad Luisa de la Fuentea kroz grupnu je fazu prošla dominantno, osvojivši skupinu H sa sedam bodova i, što je još impresivnije, bez ijednog primljenog pogotka. Njihova igra, temeljena na posjedu i tehničkoj dominaciji veznjaka Rodrija i Pedrija, pokazala se kao nerješiva zagonetka za suparnike. Ipak, de la Fuente u nokaut fazu ulazi s brigama jer se protiv Urugvaja ozlijedio krilni napadač Nico Williams. Očekuje se da će sav teret na krilima pasti na leđa čudesnog tinejdžera Laminea Yamala i Alexa Baene. S druge strane, Austrija pod vodstvom Ralfa Rangnicka igra nogomet visokog intenziteta i presinga, stil koji im je donio prvi plasman u nokaut fazu od 1982. godine. Iako napadački moćni, obrana im je bila propusna, što je kulminiralo u remiju 3:3 s Alžirom koji im je osigurao prolaz. Pitanje je može li njihov pristup ugroziti španjolsku obranu koja nije kapitulirala čitav turnir.

Prvi mundijalski okršaj Vatrenih i Seleçaa

Nakon njih, na scenu u Torontu stupaju Hrvatska i Portugal, u dvoboju koji privlači najviše pozornosti. Bit će to prvi međusobni susret ovih dviju reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, što mu daje povijesnu težinu. Hrvatska je put do osmine finala pronašla na teži način. Nakon uvodnog poraza od Engleske (4:2), Vatreni su pokazali karakter i s dvije pobjede, protiv Paname (1:0) i Gane (2:1), osigurali drugo mjesto u skupini L. S druge strane, Portugal je također bio drugi u svojoj skupini K. Iako su deklasirali Uzbekistan s 5:0, remiji protiv DR Konga (1:1) i Kolumbije (0:0) pokazali su da momčad ima slabih točaka. Cristiano Ronaldo, koji je na ovom turniru postao prvi igrač u povijesti s golom na šest Mundijala, predvodit će napad svoje momčadi. Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg iz susreta Španjolske i Austrije.

Petkovićev emotivni dvoboj protiv "svojih"

Posljednji dvoboj dana na rasporedu je u Vancouveru, gdje se sastaju Švicarska i Alžir. Utakmica nosi poseban emotivni naboj, ponajviše zbog alžirskog izbornika Vladimira Petkovića, protiv reprezentacije koju je vodio sedam godina. Švicarska je u nokaut fazu ušla kao neporaženi pobjednik skupine B, osvojivši sedam bodova. U grupnoj fazi remizirali su s Katarom te upisali pobjede nad Bosnom i Hercegovinom (4:1) i domaćinom Kanadom (2:1), pokazavši organiziranost i snagu. Alžir se u osminu finala provukao kao trećeplasirana momčad. Ključan je bio remi 3:3 s Austrijom u zadnjem kolu, utakmica koja je pokazala borbenost "Pustinjskih lisica". Pobjednik ovog susreta igrat će protiv Kolumbije ili Gane, otvarajući si povoljan put prema završnici.

Sve tri utakmice nude jedinstvene priče i neizvjesnost. Dok favoriti poput Španjolske žele potvrditi svoj status, momčadi poput Austrije i Alžira traže nastavak svog sna. Za Hrvatsku i Portugal, ovo je prilika za iskorak i slanje važne poruke ostatku svijeta.