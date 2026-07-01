SAD se razbacao izjavama, a Barbarez odgovorio hladno i 'spustio' Amere

Oko 16 sati dijeli Bosnu i Hercegovinu od povijesnog nastupa u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Zmajevi su s četiri boda osvojili treće mjesto u skupini i kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija izborili plasman u šesnaestinu finala, gdje ih čeka jedan od domaćina turnira, SAD. Susret se igra u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata u San Franciscu.

Uoči dvoboja dio američkih medija i bivših reprezentativaca s velikim je optimizmom dočekao ždrijeb, ne skrivajući podcjenjivački stav prema BiH.

Izbornik Sergej Barbarez ostao je miran i poručio kako njegova momčad poštuje protivnika, ali se ne opterećuje ulogom autsajdera.

"Naravno da su favoriti. Domaćini su, imaju kvalitetnu momčad, ali nemamo problema biti u ulozi onih koji nisu favoriti. Važno je samo ono što će se događati na terenu", rekao je Barbarez.

Posebnu pozornost izazvala je izjava bivšeg američkog vratara Tima Howarda, koji je samouvjereno poručio:

"Bolje im je da ni ne ulaze u avion za San Francisco, jer će ih reprezentacija SAD-a dobro razbiti."

Na konferenciji za medije Barbarez je na to odgovorio u svom stilu.

"Čije izjave? A on je? Ne znam tko je on, ne znam što bih rekao nekome koga ne poznajem", kratko je poručio izbornik BiH.