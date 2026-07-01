FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKERAŠ /

SAD se razbacao izjavama, a Barbarez odgovorio hladno i 'spustio' Amere

SAD se razbacao izjavama, a Barbarez odgovorio hladno i 'spustio' Amere
×
Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Na konferenciji za medije Barbarez je na to odgovorio u svom stilu

1.7.2026.
9:12
Sportski.net
www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Oko 16 sati dijeli Bosnu i Hercegovinu od povijesnog nastupa u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Zmajevi su s četiri boda osvojili treće mjesto u skupini i kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija izborili plasman u šesnaestinu finala, gdje ih čeka jedan od domaćina turnira, SAD. Susret se igra u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata u San Franciscu.

Uoči dvoboja dio američkih medija i bivših reprezentativaca s velikim je optimizmom dočekao ždrijeb, ne skrivajući podcjenjivački stav prema BiH.

Izbornik Sergej Barbarez ostao je miran i poručio kako njegova momčad poštuje protivnika, ali se ne opterećuje ulogom autsajdera.

"Naravno da su favoriti. Domaćini su, imaju kvalitetnu momčad, ali nemamo problema biti u ulozi onih koji nisu favoriti. Važno je samo ono što će se događati na terenu", rekao je Barbarez.

Posebnu pozornost izazvala je izjava bivšeg američkog vratara Tima Howarda, koji je samouvjereno poručio:

"Bolje im je da ni ne ulaze u avion za San Francisco, jer će ih reprezentacija SAD-a dobro razbiti."

Na konferenciji za medije Barbarez je na to odgovorio u svom stilu.

"Čije izjave? A on je? Ne znam tko je on, ne znam što bih rekao nekome koga ne poznajem", kratko je poručio izbornik BiH.

Bosna I HercegovinaSergej BarbarezSvjetsko Prvenstvo 2026.Sad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike