Nagrađivani rukometaš, bivši izbornik te odnedavno i trener PPD-a Zagreb, Slavko Goluža s našom novinarkom i voditeljicom Ivonom Hemen razgovarao je o svojoj karijeri, reprezentativcima, ali i koliko je uz sami fizički trening važan i onaj mentalni.

Goluža je komentirao kako bi izgledalo da se na terenu nađu njegova momčad iz 2003. godine i ova današnja. "Moja generacija je u moje vrijeme bila jedna od najboljih, ovi su sada najbolji za mene. Ne treba to uspoređivati", rekao je diplomatski.

U podcastu je odgovorio i na pitanje koliko je teško i zahtjevno biti trener, ali i izbornik. "Meni to ništa nije bilo teško, ja sam to radio s velikim emocijama, sa srcem. Ono što mi je bilo najteže, i to mi nitko ne mora vjerovati, bilo je otpisati neke igrače nakon priprema i svega toga jer svi su bili željni dokazivanja, svi su trenirali, svi su željeli ići na prvenstvo. Reći im da ne mogu ići, to mi je bilo najteže, ali to su odluke koje mi moramo donijeti i iza kojih moramo stajati. A što se tiče treniranja, to sam obavljao s puno entuzijazma", rekao je Goluža pa dodao, "Ja bih bio bio najsretniji da svi koje odaberem mogu ići!"

'Želim da svaki igrač uživa i da se svaki osjeća kao važan dio ekipe'

A koliko je za reprezentaciju bitna mentalna priprema? "Ja osobno sam dosta razgovarao s njima, uvijek sam koristio vrijeme da nešto pojasnim, da kažem što mislim, a dapače, slušao sam igrače i njihovo mišljenje i razmišljanje i usvojio bih i primijenio to u našim utakmicama", rekao je.

Isti način treninga primjenjuje i na igrače svog kluba PPD-a Zagreb. "Meni je s njima zadovoljstvo raditi. Dosta vremena provodimo i poslije treninga razgovarajući", rekao je Goluža koji je u kratkom razdoblju zaista napravio 'fresh start' PPD-a. "Ja to ne bih pripisivao sebi, ja ne bih mogao ništa napraviti da nije bilo igrača koji su odreagirali na moju viziju rukometa", rekao je Goluža i dodao: "Ono što me dosta veseli, 60 minuta trčimo kako naprijed, tako i nazad. Želim da svaki igrač uživa i da se svaki osjeća kao važan dio ekipe."

Osim što je izniman profesionalac, Goluža ne skriva ni da je veliki emotivac. “Ja se sjećam da sam plakao kad smo dobili medalju protiv Islanda, ali zato što nismo osvojili zlato“, ispričao je iskreno.

' U zadnje vrijeme karte su se promiješale, u moje vrijeme...'

Kao trener s puno utakmica u rukama Goluža je komentirao i pomladak koji se našao u reperezentaciji Hrvatske, ali i kako nekadašnji rukometni favoriti više nisu u vrhu te kako je došlo do toga su ih svrgnule reprezentacije poput Portugala i Egipta.

"U zadnje vrijeme karte su se promiješale, u moje vrijeme je bilo pet, šest reprezentacija koje su bile u završnici. Karte su se promiješale jer sad su u vrhu jedan Portugal i Egipat. Dosta se ulaže i zato uvijek moramo biti budni i spremni te ciljati na visoko", rekao je.

Goluža je otkrio i je li on strog kao trener, ali i što misli o tome da u sadašnjem sastavu reprezentacije ima dosta igrača iz Zagreba, pa tako i nekih iz njegovog PPD-a. "Ja sam im rekao, moj telefon je otvoren, prije svega, ja sam vama na raspolaganju za sve što se događa", kazao je iskusni trener te dodao kako njegov posao ne završava nakon treninga u dvorani.

