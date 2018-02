VARAŽDINSKI DEBITANT NA ZOI JE NAPOKON DOKAZAO SAMOM SEBI: ‘Dosad to nisam pokazivao, a mogu i bolje’

Istok Rodeš o nastupu na ZOI

“Moj rezultat na Olimpijskim igrama je realan”, rekao je skijaš Istok Rodeš u utorak u varaždinskoj Gradskoj vijećnici gdje ga je, nakon 21. mjesta u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u južnokorejskom Pjongčangu, primio gradonačelnik Ivan Čehok.

Mladom, 22-godišnjem Varaždincu 21. mjesto najbolji je seniorski rezultat u slalomu. U prvoj vožnji imao je 18. vrijeme.

MLADA NADA HRVATSKOG SKIJANJA NAKON NASTUPA NA ZOI: ‘Znam koliko sam dobar, ove sezone to nisam pokazao’



‘Već sam sam sebi bio dosadan’

“Prva vožnja je konačno bila ono što govorim – da mogu. Dosad to nisam pokazivao i već sam sam sebi bio dosadan. Mogu i bolje, ali mi jednostavno nije išlo. Ovo na olimpijskim igrama bilo je realno. Neki su govorili da je to čudo, ali meni to nije čudo nego realna slika što mogu”, rekao je Istok Rodeš, koji iza sebe ima svjetski juniorski naslov u slalomu iz 2016. godine.

“Samo sudjelovanje mi ne znači previše. Moj cilj je više od toga i vjerujem u to. Sljedeća prilika je za četiri godine”, dodao je Istok kojeg u nedjelju očekuje nastup u slalomskoj utrci za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, gdje će pokušati doći do prvih ovosezonskih bodova.

‘Ovo je velika stvar za grad i za sve sportaše’

Grad Varaždin mladog olimpijca ove godine podupire sa 100.000 kuna.

“Ovo je velika stvar za grad i za sve sportaše. Konačno imamo zimskog olimpijca. Svi znamo za odlične Istokove rezultate kao juniora, međutim i ovo je odličan rezultat. Pred njim je budućnost. Grad pomaže koliko može, a Istok nosi jaknu na kojoj je logo Grada Varaždina. To je velika promocija za Varaždin. Mladi Rodeš danas je jedan od najboljih ambasadora grada“, kazao je gradonačelnik Čehok.

Na prijemu je bio i Istokov otac, Mario, koji je dio ekipe varaždinskog skijaša. Smatra da visoki startni brojevi onemogućavaju Istoka da pokaže što doista zna.

“Ako budemo imali dovoljno resursa, za četiri godine će sigurno biti konkurentan u kombinaciji i slalomu. Velike probleme imamo s treninzima spusta, jer nemamo gdje trenirati. Idemo okolo od utrke do utrke i on trenira na utrci. Dobar je spustaš i kad se njegov zaostatak smanji ispod dvije sekunde, uvijek će konkurirati za postolje“, rekao je Mario Rodeš.