MLADA NADA HRVATSKOG SKIJANJA NAKON NASTUPA NA ZOI: ‘Znam koliko sam dobar, ove sezone to nisam pokazao’

“Znam koliko sam dobar. To sam pokazivao i na treninzima, samo na utrkama to ove sezone nisam pokazao”, izjavio je bivši juniorski svjetski prvak u slalomu 22-godišnji Istok Rodeš nakon što je osvojio 21. mjesto u toj disciplini u svom debiju na olimpijskim igrama.

“Ovo je nekakav dobar put za (ono što dolazi za) četiri godine, za naredne sezone u Svjetskom kupu i, naravno, za Kranjsku Goru”, dodao je Varaždinac kojemu je među 25 najboljih na ovoj utrci društvo radio 21-godišnji Elias Kolega koji je sa četvrtim vremenom druge vožnje na kraju zauzeo 23. mjesto.



“Cijelu sezonu dobro skijam slalom”

“Druga vožnja je bila jako solidna. Prvu vožnju sam malo lošije odskijao, napravio sam par sitnih pogrešaka, što me koštalo dosta vremena. No, cijelu sezonu dobro skijam slalom i ne želim sada biti previše samokritičan. Nadam se da mi nitko neće previše zamjeriti ovu jednu lošiju vožnju”, rekao je stariji od braće Kolega s kojima od ove sezone radi Ante Kostelić.

“Uvijek treba naći nešto pozitivno. Mi smo zaista mladi za skijaški sport i postižemo ovakve rezultate. Nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti s rastom rezultata, svakako do sljedećih olimpijskih igara. No, to je sad još dosta daleko. Bitno je samo da postoji napredak”, zaključio je Elias Kolega nakon svog olimpijskog debija.