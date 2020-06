SJAJNE VIJESTI IZ ENGLESKE: U velikom testiranju na koronavirus u Premierligi nije bilo pozitivnih

U posljednjem krugu testiranja na koronavirus u Premier League nije bilo pozitivnih, objavila je liga u subotu.

Ukupno je testirano 1,195 osoba u četvrtak i petak u šestom krugu testiranja otkako su se nogometaši engleske elitne lige vratili na treninge. U prethodnom krugu bilo je 13 pozitivnih.

BREAKING: There have been zero positive cases confirmed in the latest round of Premier League coronavirus testing

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 6, 2020