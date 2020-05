SAUDIJSKI PRINC SE BACIO NA POSAO: Već pregovara s Barcelonom oko transfera velike zvijezde?

Dvije i pol godine nakon što je napustio Liverpool Philippe Coutinho mogao bi se vratiti na otok. I to u redove Newcastle Uniteda čiji će vlasnik uskoro postati Saudijski fond za javna ulaganja (PIF) i njegov čelnik princ Mohammed bin Salman, piše Mundo Deportivo.

Taj medij navodi kako je Bin Salman već započeo pregovore s Barcelonom oko transfera brazilskog veznog igrača koji je lani napustio Barcelonu i otišao na posudbu u Bayern, ali Nijemci ga, čini se, neće kupiti za 120 milijuna eura i tako iskoristiti svoju opciju iz dogovora sa španjolskim velikanom.

📰 — Talks between Newcastle United and Barça have started for Philippe Coutinho. [@NicoSchira] pic.twitter.com/zsVNEHe6Mv

— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 26, 2020