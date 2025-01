Vlado Šola apsolutna je legenda hrvatskog rukometa koji se tijekom svoje rukometne karijere dokazao kao golman zlatne postave hrvatske reprezentacije, s kojima je osvojio prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2003. godine i zlato na Olimpijskim igrama 2004. godine.

Jedinstveni Vlado Šola, iskren, izravan i uvijek svoj, gostovao je u drugoj epizodi podcasta Rukometne legende by SuperSport s Markom Vargekom s kojim je otvoreno, bez dlake na jeziku, prokomentirao situaciju u hrvatskom rukometu i sportu općenito.

On živi rukoment pa je legendarni golman i dalje u rukometu kao trener

Za reprezentaciju je odigrao ukupno 150 utakmica. Kada nije igrao za reprezentaciju, Vlado Šola je igrao za rukometni klub Medveščak, Sisak i Zagreb, a branio za njemački klub Willstätt, francuski Chambéry te za Veszprém, poznat kao jedan od najuspješnijih rukometnih klubova u Mađarskoj. Nakon aktivne igračke karijere, Šola se pokazao i kao uspješan u trenerskim vodama.

Od 2012. bio je angažiran kao trener vratara hrvatske reprezentacije koju je tada vodio Slavko Goluža, a iste je godine reprezentacija osvojila dvije bronce, na Europskom prvenstvu u Srbiji te na Olimpijskim igrama u Londonu.

Vlado Šola bio je izbornik reprezentacije Crne Gore, a osim u reprezentaciji, Šola se u ulozi trenera našao u rukometnom klubu Zvezda Zvenigorod Moskva i klubu Qatar Doha od 2013. do 2017. godine, gdje je bio i komentator na TV-u. Unatrag nekoliko mjeseci, Šola je ponovno trener u RK Dubrava, u kojem je već radio kao trener prije šest godina, od 2017. do 2019. godine.

"Kao da nisam dobar bio dobar golman nego sam se samo znao dobro ofarbati"

Osim po nezaboravnim golmanskim bravurama kojima je štitio mrežu i protivnike dovodio do ludila, mnogi se Šole sjećaju po čestim promjenama bojama kose i ekspresivnim frizurama kojima je oduševljavao navijače. "Stalno me to ljudi pitaju, kao da nisam bio dobar golman nego sam se samo znao dobro ofarbati", prokomentirao je kroz smijeh.

Šola je ipak u razgovoru s Vargekom otkrio da je priča s promjenama frizure i boje kose krenula puno prije. "Bio sam pubertetlija, panker… Shodno tome, uvijek su tu bile neke irokeze, farbanje, izbjeljivanje s onim nečim od čega postoji opasnost da ti izgori kosa… Više se ni ne sjećam... Uglavnom tako je krenulo", objasnio je.

"Uslijedila je faza kada sam odlučio da se neću više farbati, imao sam dugu kosu, pa sam se onda u Njemačkoj ponovno ofarbao. I taman sam u to vrijeme ušao u reprezentaciju… A pozadina svega... Pa nešto nešto između mog zadovoljstva da se farbam i marketinškog trika. Kako će te ljudi zapamtiti? Jednostavnije je ako osim toga što igraš imaš još nešto upečatljivo na sebi. To sve prolazi kad si dobar, Opasnost je ako ne budeš dobar, onda ispadneš redikul", smije se.

Ipak, zanimljivije od boje kose je kako Šola i danas gleda na neke od prijelomnih trenutaka na velikim natjecanjima i zašto jedan od tih trenutaka koje svi pamte on sam ne smatra svojim najblistavijim nastupom u karijeri. Godine 2003. kada se na Svjetskom prvenstvu u Portugalu igrala polufinalna utakmica protiv Španjolske.

"Kada si imao onu seriju za produžetak pa onda skinuo sve što se moglo skinuti. Je li ti to bila najveća utakmica u karijeri?", pitao je Marko Vargek. "Nije, nije. Evo, ne znam. Mislim, nije da sam nešto baš obranio na toj utakmici", odgovorio je.

"Kada braniš 60 minuta i u produžetku obraniš četiri ključne lopte postavlja se pitanje što si radio prije toga"

"Kako nisi? Skinuo si četiri ključne lopte", čudio se Vargek. "Kada braniš 60 minuta i obraniš četiri ključne lopte onda se postavlja pitanje što si radio prije toga. Zašto su te četiri lopte bile ključne? Da si nešto obranio prije toga, onda te četiri lopte ne bi bile potrebne. Uvijek to gledam na način - ako uđeš zadnjih pet minuta pa obraniš četiri lopte - majstore, kapa dolje, ti si taj", objasnio je.

"Ta utakmica je upečatljiva zato što su se igrala dva produžetka. Nitko nije očekivao da ćemo doći tako daleko. Svi su očekivali da će Španjolska pobijediti. Još kad su ušli u produžetke... Mi smo imali gol razlike, ali onda su oni imali deveterac i zabili nam gol… Psihološki, kao mlađa ekipa mi smo trebali pasti. Ali to se nije dogodilo", prisjetio se Šola.

"Masip (španjolski reprezentativac Enric Masip) je i mene i Valtera ubijao sa svojim šutevima. U jednom produžetku branio je Valter. I na isteku tog produžetka, zadnji Masipov šut… Uopće ne znam kako je to Valter obranio, to je bila spektakularna obrana. To nas je gurnulo u sljedeći produžetak. Lino nas je opet zarotirao, ja opet ulazim na gol i tu se dogodilo tih par obrana. Mi smo tu napravili taj break. I osvojili prvenstvo na kraju, zahvaljujući tome što smo pobijedili Španjolce", ispričao je Šola o utakmici koja je našoj reprezentaciji otvorila put u finale i na kraju pobjedu na SP-u u Portugalu.

