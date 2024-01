Europsko rukometno prvenstvo u Njemačkoj počelo je u srijedu utakmicama u skupini A, a hrvatski će rukometaši prvi ispit imat ovoga petka (početak u 20.30) kada ih očekuje sraz s jednim od favorita ovog natjecanje, reprezentacijom Španjolske, a tu utakmicu ćete moći gledati na RTL-u i platformi Voyo.

Našu reprezentaciju na natjecanju prati ekipa RTL-a, koji i prenosi natjecanje, a u četvrtak su se javili s treninga Hrvatske.

Kompletan raspored Europskog rukometnog prvenstva pogledajte ovdje.

Reporterka Ines Goda Forjan porazgovarala je s reprezentativcem Lovrom Mihićem koji joj je otkrio svoje dojmove i očekivanja u srazu sa Španjolcima.

Prvenstvo je tu. Stigli ste u SAP Arenu po prvi put. Kakvi su vam neki prvi dojmovi? Dvorana izgleda sjajno prvenstvo, samo što nije počelo za Hrvatsku? Jeste li uzbuđeni?

" Jesam, Mislim da smo spremni Pred nama su još zadnja dva treninga da se zadnje detalje dogovorimo i mislim da će to biti sve u redu."

Europsko prvenstvo za Hrvatsku počinje najzahtjevnije moguće susret protiv Španjolaca koji su uvijek među favoritima. Španjolci, koji su na posljednjih pet natjecanja osvojili medalje, imaju četiri uzastopna finala. Dakle, suvišno je trošiti bilo kakve riječi o njima.

"Mislim da to što ste rekli da to dovoljno govori o njima. Znamo da su to vrhunski igrači po vrhunskim klubovima, da uvijek pretendiraju za medalju. Dobro je što je odmah prva utakmica najjača s najjačim protivnikom u grupi, ali mislim da je to dobro i da nam odgovara i da ćemo znati više nakon te prve utakmice."

Olakotna okolnost je to što se zapravo često srećemo i jako dobro ih poznajemo gdje su najopasniji i na što najviše treba pripaziti u tom sutrašnjem susretu.

"Definitivno da imaju dobru taktičku uigranost i mislim da znaju što rade na terenu. Moramo pripaziti na njihovu tranziciju jer vrlo dobro trče prema naprijed i mislim da ako ćemo dobro biti u obrani i da ćemo uspjeti zaustaviti njihove najjače stvari."

Posvetimo se još malo Hrvatskoj. Izbornik je tijekom ovih priprema inzistirao na ubrzanju igre, na brzom agresivnom rukometu na sportskoj drskosti koju je tražio od vas igrača. To je više puta ponavljao. Puno se radilo i na obrani. Imamo li sve to što je izbornik zamislio?

"Mislim da da imamo, to trebate izbornika pitati je li i on zadovoljan, ali mislim da smo kroz ove pripreme uspjeli ispuniti sve njegove zamisli i uigrati se tako da smo spremni."

I za kraj još jedno pitanje, Mannheim stiže jako puno hrvatskih navijača. Arena može primiti 13 tisuća ljudi. Za očekivati je da ćemo tu bitku na tribinama svakako dobiti u odnosu na Španjolce. Vjerujem da se veselite toj snažnoj glasovnoj podršci s tribina.

"Definitivno, uvijek nas raduje velik broj naših navijača koji nas dolaze podržati i mislim da nam to može biti samo još jedan dodatni vjetar u leđa u ostvarivanju naših ciljeva."

Koliko su tražene ulaznice? Koliko vas je ljudi u posljednjih nekoliko dana zatražilo ulaznicu?

"Jako puno, Međutim, Arena je rasprodana, nema više karata, čak nikave nismo dobili. Tako da nažalost nismo mogli i ni prijateljima i rodbini nikako omogućiti, ali neki okolni putevi su u igri."

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.