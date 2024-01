Europsko rukometno prvenstvo u Njemačkoj počelo je u srijedu utakmicama u skupini A, a hrvatski će rukometaši prvi ispit imat ovoga petka (početak u 20.30) kada ih očekuje sraz s jednim od favorita ovog natjecanje, reprezentacijom Španjolske, a tu utakmicu ćete moći gledati na RTL-u i platformi Voyo.

Naši rukometaši su optimistični, a za službenu stranicu Saveza kapetan Domagoj Duvnjak i izbornik Goran Perkovac najavili su taj susret.

Kompletan raspored Europskog rukometnog prvenstva pogledajte ovdje.

"Zadnju utakmicu sa Španjolcima smo igrali 2021. u Poreču, ali ona koja je meni u glavi koje se, sjećam je 2012. Finale. Nadam se da ćemo im vratiti taj poraz već sutra. Uijek je teško govoriti prije prvenstva. Ono što mogu reći je da smo dobro odradili pripreme, da smo u dvije prijateljske utakmice pobijedili Crnu Goru i Sloveniju i da imamo dobru atmosferu u ekipi. Ja se nadam samo da ćemo to takvu atmosferu imati na terenu. Dobri smo uz pomoć naših navijača i ja se nadam da ćemo dobro krenuti u prvenstvu. Trenirali smo puno formacije 6-0 i 5-1. Izbornik traži od nas da budemo agresivni. Ono što smo isto radili je ta tranzicija prema naprijed koja nam je možda falila prijašnjih godina. Ja se nadam da ćemo već sutra u 20:30 to moći pokazati na terenu. Mislim da svake godine ponavljamo isto. Španjolska ne može, Španjolska je spora, Španjolska je troma i ovakva-onakva.... Ali oni dokazuju suprotno. Svake godine su u završnicama i mislim da zaslužuju jedan veliki respekt. Definitivno mislim da cijela ekipa jedva čeka sutra da izađe na teren. Čuli smo da je dvorana rasprodana, da će biti stvarno dosta naših navijača. Bit će nam definitivno vjetar u leđa i ja se nadam da ćemo im vratiti na najbolji mogući način", rekao je Duvnjak, a Perkovac je dao sljedeću izjavu:

"Ekipa je spremna, svi su igrači zdravi. Čak i Matej Mandić konkurira sutra za sastav. Vidjet ćemo što će se dogoditi oko toga problema. Zasad su sve vijesti pozitivne i sretni smo. Moramo se upustiti se u jedan pravi fajt. Moramo biti spremni sa svima igrati čvrsto i ukoliko odigramo čvrsto imamo šanse protiv svih."

Osvrnuo se naš izbornik i na Španjolce:

"Uigrani su do detalja, poznaju se već godinama, igraju skupa, imaju iskusnih igrača koji su na okupu najmanje sedam osam godina. Imaju izvanrednog vratara Pereza Vargasa. Brzo idu u tranziciju, znači kompletna ekipa koja ima jako puno kvaliteta, ali nadam se da ćemo im sutra otkriti nedostatke. Pa dodaje, to nas veseli. Naravno da naša publika čini čuda. Nadajmo se da će sutra učiniti čuda i da će napraviti jednu izvanrednu atmosferu i da ćemo mi, naravno, pomoći našom igrom da im to olakšamo i da na kraju svi budemo sretni."

