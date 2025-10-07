Zagrebaši putuju na megdan moćnom suparniku motivirani da šokiraju Europu

Pred rukometašima Zagreba novi je europski izazov. U četvrtak gostuju kod francuskog PSG-a u sklopu 4. kola EHF Lige prvaka. Zagrebaši nisu dobro otvorili natjecanje,a ni raspored im ne ide na ruku. Jedna domaća i tri gostujuće utakmice rezultirale su posljednjim mjestom na tablici bez ijednog boda. Hoće li gostovanje u Parizu išta promijeniti?

"PSG je odlična momčad. Možda nisu na razini onih zvijezda koji su bili prije par godina, ali oni su i dalje TOP momčad. Naravno tamo je uvijek teško igrat, ali mislim da smo mi spremni, da smo dobro iskoristili ovaj tjedan bez Lige prvaka gdje smo odigrali tri utakmice hrvatske lige i gdje smo podigli samopouzdanje, formu."

Za utjehu - ni Parižani nisu dobro krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U prva tri kola imaju pobjedu i dva poraza, odnosno osvojili su samo dva boda.

"Imamo neka riješenja koja ćemo probat tražiti i naravno s kontrolom napada i diciplinom da im smanjimo taj broj njihovih polukontri."

Zagreb je ove sezone loše startao u Ligi prvaka. U prva tri kola upisali su tri poraza. Iznenadio ih je Eurofarm Pelister, potom je bolja bila Wisla iz Plocka, a prije dva tjedna u Areni Zagrebu ih je nadigrala Barcelona. I igrači su svjesni - napad nije bio na razini."

Luka Lovre Klarica je kazao sljedeće:

"Naš napad može jedino bolje. Nismo dobro igrali napadački. Nismo lake golove to treniramo, ali kad je utakmica sve je drugačije. Nadamo se da ćemo zabit koji gol iz tranzicije. Sada se moraju vaditi protiv velikog PSG-a u još jednoj teškoj gostujućoj utakmici. S druge strane čekat će ih i hrvatski reprezentativac Mateo Maraš."

Andrija Nikolić naglašava:

"PSG je dobar i imaju opasne igrače. Ako treba nekog istaknut, onda je to lijevi vanjski Prendi koji šutira iz svih mogućih pozicija, puno lopti troši. Tu su Egipćani i naš Mateo Maraš. Ne treba ih posebno naglašvati i isticati. Vjerujemo u nas i da će doći naš ternutak."

Iako su Francuzi veliki favoriti, Klarica se nada da ih Zagreb može šokirati i uzeti svoje prve europske bodove.

"Evo, pozitivni su trenutno stavovi za tu utakmicu stvarno smo se dobro pripremili odirali utakmice hrv lige. Tu smo ispriobavali neke stvari. Dobr analizirali sev uoči pariza idemo tamo sve popravit. Željni smo pobjede imamo 0-3 zasad i to želimo popraviti".

Izlazak iz europske krize Zagreb će tako tražiti u četvrtak u Parizu, a trenera Nikolića uoči tog dvoboja brine i Igor Karačić koji osjeća bol u ramenu.