Zagrebaši pružali odličan otpor, ali posrnuli u završnici utakmice: Jedan igrač zabio im je 11 golova

U susretu trećeg kola B skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je na gostovanju u Norveškoj izgubio od Kolstada sa 25-29 (13-13) upisavši drugi poraz.

Rukometaši Zagreba s drugog gostovanja ove sezone odlaze praznih ruku. Nakon poraza od Kielcea u prvom kolu (23-30), hrvatski prvak je poražen i na gostovanju u Norveškoj. Ponovo je bio blizu, no u završnici je potonuo upisavši i drugi poraz. Nažalost, momčad Andrije Nikolić nije uspjela ponoviti igru iz prošlog kola kada je u Areni "pao" europski doprvak Aalborg.

Norveški sastav je daleko bolje otvorio susret. Domaćin je na polovici prvog dijela imao +5 (10-5), a pet razlike Kolstad je imao i u 25. minuti (13-8). No, u samoj završnici prvog dijela Zagreb je odigrao fantastično i serijom 5-0 uspio je do konca poluvremena izjednačiti na 13-13. Odlični su bili Timur Dibirov s pet golova, te Matej Mandić koji je sakupio sedam obrana i postigao pogodak za 13-13.

Pad u završnici

Zagreb je na otvaranju drugog dijela i poveo 14-13, Kolstad je okrenuo na +2 (18-16), no hrvatski prvak je uspio izjednačiti. U idućim minutama gledali smo izjednačenu igru i u posljednju četvrtinu susreta ušlo se s izjednačenih 21-21. No, deset minuta prije kraja susreta Kolstad je otišao na plus dva (24-22). Krizni period Zagrebove igre se nastavio i Norvežani su osam minuta prije kraja poveli s tri pogotka prednosti (25-22).

Zagreb se mogao vratiti na samo gol zaostatka, no Ihar Bialiauski je pri rezultatu 25-23 promašio sedmerac. Kada je Benedikt Oskarsson minutu prije kraja zabio za 28-24 bilo je jasno da bodovi ostaju u Norveškoj. Na koncu je završilo 29-25.

Kolstad je do prve pobjede sezone predvodili Bjorn Gudojonsson sa 11 golova, dok su Simen Lyse i Magnus Sondena dodali po četiri gola, a Sittrup Bergerund je sakupio 11 obrana.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Luka Lovre Klarica s osam i Dibirov sa sedam golova. Matej Mandić je imao 11 obrana.

U četvrtom kolu Zagreb će 9. listopada ugostiti Pick Szeged, dok se dan kasnije sastaju Magdeburg - Industria Kielce, Barca - Aalborg, te Nantes - Kolstad.

