Rukometaši Nexea izgubili su prvi susret doigravanja Europske lige od njemačkog RN Loewena na svom terenu u Našicama s 19-24 (11-13).

"Poslije toliko promašaja teško da možeš dobiti i puno lošiju ekipu od Rhein-Neckar Löwen. Oni su 60 minuta bili u fokusu, 60 minuta su igrali u najjačoj postavi. Jedan skup izvanrednih pojedinaca koji u trenucima kada nema rješenja netko od njih ga izmisli, nađe i postignu gol. Sjećam se jednog gola od Knorra sa jedno 15 metara sa zemlje, a prije toga je nama Štrlek promašio dva zicera u kontri. Što ti tu možeš napraviti", započeo je trener Našićana Veselin Vujović pa dodao:

"Ja sam zadovoljan kako je nama obrana igrala. Doći do toga da ti Lowen zabije tako malo golova, ali igrajući napad ovako kako mi igramo… Ovako se igralo prije sto godina, srednji bekovi koji driblaju loptu, vode u tom nekom španjolskom sistemu, bez brzog protoka. Nemamo šanse tako dobiti ni prosječnu ekipu."

"Da pričam neke neke stvari baš je bezveze. Prekratko sam tu, mislim da smo u obrani promijenili puno toga, borbenosti u duelima, bilo je puno tih dobrih stvari, ali u napadu smo toliko pogriješili. Mi smo s pozicije pivota mislim promašili pet, šest šuteva. Znači izradio si pet ili šest prilika, a izgubio su pet razlike. Analizirat ćemo."

Publika u Našicama ponovno je bila sjajna.

"Žao mi je zbog publike, ovolikog broja ljudi koji su nas bodrili cijelo vrijeme, a nismo ništa postigli. Imali smo šansu, a šansa se ne pruža svakog dana. Znači, moraš je iskoristiti, ja se nadam da smo mi danas naučili tu školu."

Uzvrat je za sedam dana.

"To je sport, njih je sedam na terenu, nas je sedam i nema razloga za strah. Trebamo odigrati jednu dobru utakmicu i ostvariti najbolji mogući rezultat,da to bude jedan impuls za ono što nas čeka sljedećeg vikenda, a to je Zagreb ovdje."