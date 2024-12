Vlado Šola otkrio veliku istinu svoje karijere: 'Pitao sam se - što ću sutra raditi?'

Vlado Šola, jedan od najboljih rukometnih golmana Hrvatske, stao je pred naše kamere i komentirao rukometnu ludnicu koja uskoro kreće u Hrvatskoj i na RTL-u televiziji. Osim što je istaknuti golman, Šola je poznat po svojoj posvećenosti i profesionalizmu, a njegov doprinos rukometnoj igri ne može se precijeniti. U ovom intervjuu razgovarali smo o njegovim iskustvima na terenu, izazovima koje je prošao te vratarsku situaciju u našoj reprezentaciji. Za početak, zanimalo nas je smatra li da će Mandić biti nenadoknadiv gubitak.

"Mi zadnjih nekoliko godina imamo sjajnu podršku od naših vratara, brane odlično u svojim klubovima. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo, Mandić će biti neko vrijeme van stroja. To mi je baš jako žao jer su Mandić i Kuzmanović generacija, oni su zajedno prošli sve selekcije pa bi bilo lijepo i da su sada na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj. Mislim da bi njih dvojica bili zaista jedan dobar vjetar u leđa cijelom ostatku reprezentacije", objasnio je. Hrvatska je u skupini s Argentinom, a svi znamo što se dogodilo 2003. Tada je naša 'repka' doživjela poraz u prvoj utakmici i to baš protiv 'Gaučosa', a u nastavku prvenstva nanizala sve pobjede i postala Svjetski prvak. Zanimalo nas je može li se povijest ponoviti.

"Ja ne vjerujem u to. Rukomet je jako dinamičan organizam, sve se jako brzo mijenja. Ova Argentina nema nikakve veze s onom Argentinom, a bome ni ova Hrvatska reprezentacija neka nikakve veze s onom iz 2003. godine. Nova su vremena, nove ideje, novi odnosi i stil igranja tako da je tako nešto neponovljivo", rekao nam je te dodao svoje osjećaju prema igranju za hrvatski dres.

"Moram priznat da meni svaki trenutak koji sam proveo u reprezentaciji ostaje u dubokom i lijepom sjećanju. Kada god bi završilo neko prvenstvo, ja bih se zapitao - a što ću sutra raditi? Bilo mi je uvijek žao kada završi bez obzira na kojem smo se mjestu plasirali. I kada ne bi uspjeli, nikako nisam smatrao da je to nekako loše provedeno vrijeme, uživao sam u tome. Svaki trenutak mi je poseban", objasnio je i za kraj prokomentirao način i stil izbornika Sigurdssona.

"Prvi cilj koji je bio pred njega postavljen je ostvario. Kvalificirali smo se na Olimpijske igre. Tamo smo očekivali da dođemo u neku poziciju da se borimo za medalju. Međutim, to se nije dogodilo. Ovo je sada neka nova prilika. Nadam se da ćemo u toj trećoj prilici uspjeti doći do medalje - treća sreća. Očekivanja su velika, ali to je svake godine tako, još od 2003. godine, ma i prije. Ni jednom izborniku nije lako. Znate kako, što su veća očekivanja, onda su potencijalna razočaranja još i veća. Ja bih htio da ljudi uz našu reprezentaciju budu na najrealniji mogući način i da im tako damo podršku. Sigurno će svi dati sve od sebe da to ide u tom smjeru, i izbornik i igrači... Na kraju kada prvenstvo završi, onda ćemo vidjeti gdje smo", zaključio je naš legendarni vratar.

