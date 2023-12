Tri tjedna ostala su do početka Europskog rukometnog prvenstva u Njemačkoj. Za izbornika Gorana Perkovca bit će premijerno s reprezentacijom u kojoj ima novih lica, ali i povratnika. Od 10. siječnja sve ćete moći pratiti samo na RTL-u i platformi VOYO.

Nešto staro, nešto novo. U studiju će vas i dalje čekati Marko Vargek i stručni komentator Goran Šprem. A tu je i naše najnovije pojačanje - proslavljeni rukometni reprezentativac i iskusni ministar obrane - Jakov Gojun.

„Je malo čudno, ne mogu reći, ja sam taj dres nosio do jučer. Prošlo prvenstvo sam bio s tim momcima u svlačionici, sad sam tu, ali evo nadam se da ću im donijeti neku sreću, da će bit jedno lijepo prvenstvo“, rekao je Gojun.

Prvenstvo koje počinje 10. siječnja i igra se u šest njemačkih gradova. Ulaznice za hrvatske utakmice u Mannheimu već su razgrabljene, ali ne brinite. Baš sve ćete moći pratiti samo na RTL-u.

„Meni je kao uredniku i voditelju emisije najbitnije da među nama bude kemija, što već je. I mislim da će to gledatelji na van prepoznati. Ono što čini emisiju Vrijeme je za rukomet prepoznatljivom to je ta jedna opuštenost koja je ja mislim jedinstvena na hrvatskom televizijskom prostoru“, rekao je Vargek.

Premijeru na klupi Hrvatske imat će legendarni kapetan zlatne olimpijske generacije iz Atlante, Goran Perkovac. Prva faza priprema je počela, a borba za mjesta u momčadi i dalje traje.

„Perkovac je tip igrača i tip trenera koji će sigurno tražiti od igrača agresivnu igru, tražit će čvrstu obranu, tražit će kontakt, tražit će da se igra muški, pravi rukomet i ja se nadam da ćemo to i postići. To je nešto što nam zadnjih godina falilo, to je nešto za čim smo žudili jer bez prave obrane i bez pravog fajta nema ni pravog rezultata“, najavio je Šprem.

Uz glas Filipa Brkića i Nikše Kaleba, hrvatski rukometaši posljednju medalju osvojili su 2020., europsko srebro u Švedskoj.

„Očekujemo da to sad opet bude malo bolje nego što je bilo zadnje 2-3 sezone na prvenstvima na kojima smo malo lutali igrački, trenerski. Vjerujem da će sada s izbornikom Perkovcem to krenuti tamo gdje mislimo da pripadamo, a to je u borbu za medalje“, samopouzdan je Kaleb.

„Više od 50 utakmica Europskog prvenstva, od toga one najbolje uključujući i Hrvatsku na našem glavnom televizijskom kanalu, na RTL-u. Ostale na našoj digitalnoj platformi VOYO. Prvi nastup protiv Španjolske, možda i najvažnija utakmica koja bi uvelike mogla odrediti smjer Hrvatske na cijelom Euru. Nakon toga Austrija i Rumunjska za početak. Dakle, bit će uzbudljivo!“, nestrpljiv je Brkić.

I zato odbrojavajte s nama! Jer Vrijeme je za rukomet.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Kauboja na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.