Grčka - Hrvatska

13-24

Hrvatske rukometašice izborile su Europsko prvenstvo pobjedom u 5. kolu kvalifikacija kod Grčke

Grkinje su sjajno otvorile dvoboj te vrlo brzo povele 2-0, imale priiiku i za 3-0, ali promašile su sedmerac, da bi ona u 4. minuti preko Posavec zabili prvi gol na utakmici. Do prvog vodstva stigli smo u 12. minuti kada je Prkačin zabila na prazan gol s naših devet metara za 5-4. U 12. minuti preko Prkačin smo prvi put otišli na plus dva (6-4).

Grkinje se nisu predavale, dapače u 21. minuti golom golmanice stigle su do izjednačenja 7-7. Čak više od deset minuta nismo bili bez gola, a preko Karamanou su Grkinje u 24. minute stigle do novog vodstva 8-7. Otišle su na plus dva, a onda je našu lošu seriju prekinula Posavec golom za 9-8. Na kraju smo na odmor otišli s minus jedan (10-9).

Hrvatska je bolje otvorila nastavak, zabila je dva brza gola i preuzela vodstvo (11-10). Potom smo i preko Mamić stigli na plus dva (12-10), a onda u 38. minuti i preko Birtić na plus tri prvi put na utakmici (14-11). Već u sljedećem napadu Ježić je zabila i za plus četiri (15-11).

Kraljice šoka u prvih 15 minuta nastavka primile su samo dva gola, no i mi smo bili bez gola pet minuta sve dok nije zabila Posavec za 16-11.

Nakon toga bila je to jednosmjerna ulica gdje je Hrvatska suvereno išla prema pobjedi, a na kraju je završilo uvjerljivih plus 11 (24-11).

U nedjelju nas čeka posljednja utakmica kvalifikacija, rezulatski nevažna, protiv BiH, a prijenos te utakmice pratite na RTL 2 i Voyo.

