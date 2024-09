Umri muški, Ljubuški: Zagreb očekuje europskog velikana, Mandić: 'Možemo se nositi s njima'

Nakon neuspjeha u uvodnom susretu protiv Kielcea (30:23), rukometaši Zagreba izrazili su odlučnost da se predstave u punom sjaju pred domaćom publikom u zagrebačkoj Areni. Novi izazov očekuje ih u srijedu u 18:45, a protivnik je Aalborg, momčad koja u posljednjim sezonama redovito konkurira za sam vrh europskog rukometa. S dvostrukim finalima Lige prvaka iza sebe, Danci su izuzetno kvalitetni i ujednačeni na svim pozicijama.

Aalborg njeguje izrazito brz, dinamičan stil igre, koji je postao zaštitni znak skandinavskog rukometa, a protiv takve ekipe Zagreb će morati pružiti svoju najbolju timsku izvedbu. Samo kolektivnim naporom i zajedništvom mogu se nadati pozitivnom rezultatu, a o nadolazećoj utakmici i očekivanjima razgovarali smo s Matejom Mandićem, golmanom i ključnim igračem Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što će biti ključ za dobar rezultat u Areni Zagreb?

"Mislim da ćemo morati igrati dobru obranu i dobar povratak u obranu. Oni sigurno dosta vuku, igraju skandinavski rukomet. Morat ćemo biti jaki u kontaktu, u duelu i pomagati jedan drugome tako da probamo zaustaviti njihovu brzinu. Ako uspijemo u tome, mislim da ćemo u napadu pokazati svoju kvalitetu, ali i obrani. Mislim da ćemo moći dobiti neku sigurnost i da će to onda biti puno lakše za igrati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima li Aalborg neku slabu točku? Sigurno je mora imati, koja je to?

"Sigurno da imaju, ali su, po meni, jedna od najboljih ekipa na svijetu i slabe točke su im minimalne, ali ako mi budemo pravi i ako bude naš dan. Mladi igrači su im za godinu iskusniji i igraju fenomenalno, ali mislim da možemo igrati protiv njih. To smo pokazali prošle godine gdje su bili gotovo u istom sastavu i gdje smo ih jako namučili u Areni jer smo uzeli bod i mislim da ove sezone, ako bude dosta ljudi u Areni i ako bude dobra atmosfera, možemo se dobro nositi s njima. Mislim da s borbenošću i ludosti možemo opet ostvariti dobar rezultat."

Posljednji put ste protiv njih igrali 15. veljače 2024. Izgubili ste u gostima 32-22. Mislite li da je ove sezone momčad Aalborg po vama bolja? U čemu ćete vi kao momčad morati biti bolji?

"Da, tu utakmicu smo izgubili. Vratili smo se poslije reprezentacije. Kolektivno nismo znali gdje smo, što smo, pa smo otišli u Aalborg. Trener se promijenio tri dana prije. Šoštarić je otišao i onda se sve promijenilo. Otišli smo gore, bili u malo drugačijem formatu. Izgubili smo tu s deset razlike, ali nije to pravo mjerilo, ove je sezone druga priča. Oni su sigurno bolji. Tako da mislim da će biti jako teška utakmica, ali da imamo svoje šanse - mislim da imamo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što vam je u posljednjoj utakmici nedostajalo? Zašto mislite da ste se raspali u posljednjim minutama? U čemu ćete morati biti bolji ovoga puta?

"Ne znam, mislim da smo igrali stvarno vrhunsku utakmicu 50 minuta. Bilo je tu, naravno, i slabijih i dobrih stvari, ali držali smo se. Bili smo u igri pedeset minuta, a onda smo sami sebe pobijedili u napadu. Dali smo im četiri pet lopti u ruke u deset minuta, otišli su u kontru ili na prazan gol. Kazna je s tri-četiri gola otići na četiri-pet razlike i onda se jednostavno teško vratiti u u zadnjim minutama u utakmicu. Tako je bilo i prošle godine kada smo igrali u Kielceu. I opet, mislim da se te greške ne smiju više događati. Da. Glupo je pričati o tome kako moramo odrasti. Mislim da već svi polako imamo par sezona Lige prvaka u nogama, tako da mislim da te greške ne smijemo raditi. Ja se nadam da će to biti bolje već u idućoj utakmici."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se suprotstaviti tom brzom super brzom skandinavskom rukometu?

"Rekao sam, povratak nazad. Mislim da će biti ključan kada oni osvoje loptu i kad im golman obrani loptu. Oni vuku brzo. I još jedan detalj: da ne gubimo te lopte. Ako gubimo lopte, oni to kažnjavaju stvarno jako dobro i brzo. Isto tako nas je kaznio i Kielce. Aalborg bi nas sigurno kaznio i gore, tako da moramo smanjiti tehničke greške na minimum i, naravno, vraćati se u obranu što bolje možemo."

Na koji način radite na psihološkom aspektu?

"Trener uvijek održi neki govor ili nam stariji i iskusniji igrači kažu kako trebamo i što trebamo. Mislim da svaki igrač treba sam sebe pripremiti za svaku utakmicu da dođe na teren i da od sebe da 100% ako želi pobijediti. Ako ne želiš pobijediti, onda ne trebaš igrati sport uopće. Tako da mislim da svatko na sebi treba raditi, a trener i iskusni igrači će uvijek pomoći."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se vi sami borite protiv stresa? Pogotovo ako se uzme u obzir da se samo Hansen povukao iz rukometa na jedno vrijeme zbog stresa ili-ti 'bolesti novog doba', kako su ga prozvali.

"Pa iskreno, ja se dobro snalazim, drugačiji sam tip. Naravno, ne volim gubiti, ali ne volim se puno forsirati oko nečega. Mislim da je to sve samo život i moramo raditi svoj posao. Svaki ima svoj posao, svaki stres oko svog posla, a ovaj je malo drugačiji jer je javan. Dosta ljudi vidi što radiš i vidi kako to riješiš. Možda na u tom aspektu malo teško, ali mislim da se moraš boriti u glavi i onda bude sve dobro."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste zadovoljni svojom formom?

"Jesam. Mislim da uvijek može bolje. Naravno, ali evo, tek je početak sezone i još se hvatam . Mislim, svi se hvatamo polako. Tražimo formu, ali mislim da će kroz par utakmica biti stvarno na puno boljem nivou od mene, da ćemo uhvatiti pravu formu i onda pokazati tko smo i što smo."

Od koga ste naučili tako dobro braniti iz krila - jer to je danas možda i ključna dvojba mnogih golmana u rukometu?

"Dok sam bio mlad u Ljubuškom, dosta sam radio sa svojim trenerom u godinama kad je najvažnije da puno i sam radiš za to prijelazno razdoblje. Radio sam i naučio me dosta, tako da se i dan danas sjetim tih nekih stvari. Ostalo je to u meni i eto. Sigurno da je on zaslužan za dosta stvari u mojoj karijeri."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaš suigrač iz reprezentacije, Kuzmanović, je jako napredovao proteklih sezona. Kako to komentirate?

"Pa dobro, Kuzma brani super, na vrhunskom nivou je već dvije-tri godine, napravio je transfer u Njemačku i tamo nastavio braniti. Nadam se da će se nastaviti razvijati dalje kako treba i da će ga zaobići ozljede. Sigurno je napravio dobar potez."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znate da su golmani uvijek trn u oku, posebno ako nema rezultata. Pa bojite li se ikad pritiska kada stanete na gol? Kako se borite s tim pritiskom ako postoji?

"Da, uvijek ima pritiska, jer golmani su uvijek na meti kada je loše, ali mislim da dobro branimo. Zadnjih par godina imamo dobre golmane u reprezentaciji i nadam se da će tako ostati i u klubu. Mislim da isto dobro branimo i ja i moji suigrači, nadam se da će tako ostati - da ćemo biti dobri, mirni, staloženi i raditi svoj posao kako treba."

Evo, već smo spominjali Ljubuški. Pa što ima u tim vodama u Ljubuškom da taj grad daje takve talentirane rukometaše?

"Iskreno, ne znam ni ja. Djeca se tamo nekako rađaju s tim talentom, dolaze na trening odmah od malih nogu jer je, rukomet broj jedan sport u gradu. Jako je popularan pa kad jedno dijete upiše rukomet, upiše ga i još njih pet iz razreda. Jednostavno, uvijek mora biti netkotko je dobar i svaka generacija izbaci po par igrača, što je jako dobro za rukomet i nadam se da će tako ostati i u narednim godinama. Rad s djecom je jako dobar i ona brzo uđu u prvu ekipu, igraju seniorsku Premijer ligu Bosne i Hercegovine koja je sasvim OK za razvoj i zato mislim da sad igrači brže sazrijevaju i brže dolaze na scenu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj, imate li kakvu poruku za navijače?

"Nadam se da će doći u što većem broju i da nas podrže u novoj sezoni, u novoj sezoni Lige prvaka. Mi ćemo se odužiti dobrom utakmicom i dobrom borbom pa ćemo vidjeti na kraju kakav će rezultat biti."