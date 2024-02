Čudesno je odigrao Zagreb na najvažnijem gostovanju ove sezone u Ligi prvaka, u utakmici koja je uvelike odlučivala o prolasku grupne faze. Pobijedili su s 34:25 bez ozlijeđenih Zvonimira Srne i Luke Lovre Klarice Kolstad, a na vratima hrvatskog prvaka dominirao je Matej Mandić s 11 obrana.

Nakon utakmice vidno je bio zadovoljan trener Zagreba Andrija Nikolić:

"Nisam još miran. Trebamo stvarno reći da je ovaj tim bio čudo. Ovako disciplinirano, koncentrirano – kapa do poda, zaslužili su da i dalje budu u Ligi prvaka. Morali smo se krpati, nije bilo lako, dogodio nam se pad u drugom dijelu, ali važno je bilo da ne primamo brze golove. Uspjeli smo, dali su dečki 200 posto od sebe. Bili smo definitivno momčad. Svi odlični, Suholežnik je odigrao najbolju utakmicu otkad je u Zagrebu. Bolji poziv za PSG nije mogao biti", izjavio je Nikolić.

Kapetan Zagreba Jakov Gojun bio je s razlogom ponosan na svoju momčad.

"Odigrali smo dobru utakmicu, kada smo napravili veliku razliku nismo posustajali. Ovo je pobjeda koju smo svi sanjali, sinoć smo nakon večere sjedili i sat vremena pričali o svemu. Vidjelo se na terenu. Sada nam dolazi PSG, prije toga treba pobijediti Sesvete u nedjelju. Znali smo da nas Aalborg nije dobio, da smo se sami pobijedili i vjerujem da ova momčad neće stati. Zabio sam Kolstadu 5/5 u dvije utakmice, ali to je manje važno. Svesti Kolstad koji zabija preko 35 na 25, to je sjajna stvar. Posebno smo zahvalni ljudima koji su nas ovdje u Trondheimu bodrili i sada očekujemo da protiv PSG dođu naši navijači, jer bit će to spektakl dolaze Karabatići i Prandi koji su osvojili europsko zlato".

Matej Mandić bio je ponovno na visini zadatka.

"Ja nisam očekivao ovakvu pobjedu. Dva igrača su nam ključna izostala, ozlijedili su se Morales i Kraljević, nemamo ljevaka i nadam se da će se brzo vratiti na teren. Dobro smo otvorili, odvojili se, slično kao u Zagrebu i pokazali smo da to nije bilo slučajno. Zaslužili smo osminu finala i da se pohvatamo s nekim pa i da izborimo prolaz u četvrtfinale. Bilo je nervoze, igrali smo dosta sporo, oni su fulali, mi smo odigrali sporo, koncentrirano i odvojili se i to je bilo to. Ovo je bila savršena utakmica kao pozivnica za PSG. Ova momčad ima srce, karakter i zašto da ne napunimo Arenu i da pokažemo tko je Zagreb i zašto je osvojio ovoliko bodove ove sezone".

