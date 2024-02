Rukometaše Zagreba u srijedu (početak u 18.45) očekuje utakmica protiv Koldstada u norveškom Trondheimu u kojemu će, nakon poraza na otvaranju drugog dijela Lige prvaka od Aalborga,ići po bodove za plasman u osminu finala LP.

"Prije svega želim reći da se radi o jednoj odličnoj ekipi. Mi smo ih u Zagrebu pobijedili s 11 razlike, ali mislim da to i nije realna slika stvari. Dogodi se takva utakmica, ali to nije nešto o čemu sada trebamo razmišljati. Značaj ove utakmice je ogroman, po svoj će prilici odlučivati o samom prolasku u osminu finala. Pratio sam malo i njihove medije i vidim da su apostrofirali ovaj susret kao povijesnu priliku za svoj klub. Kao i ostale skandinavske ekipe i Kolstad odlično trči, gura u leđa i igra brz rukomet. Naš osnovni zadatak je da se ekspresno vraćamo u obranu i da ispratimo tu njihovu trku. Zamisao je zatvoriti njihovu tranziciju i ako to učinimo smatram da ćemo imati i mi svoje šanse. Trebamo vjerovati u sebe, vjerovati da možemo odigrati bolje nego protiv Aalborga i nadati se bodovima", rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić, a prenosi službena klupska stranica.

Osvrnuo se potom Nikolić na ozljede dvojica ključnih igrača, Zvonimira Srne i Luke Lovre Klarice.

"Normalno da nam Zvone i Luka puno znače i da će nam biti teško bez njih. Međutim, koga nema bez njega se mora. Mi ćemo pokušati napraviti neke druge varijacije koji ćemo nastojati nadoknaditi Srnu i Klaricu na najbolji mogući način. Nema nam koristi plakati, moramo se snaći bez njih. A da su bitni, bitni su. Bespredmetno je uopće razgovarati o njihovoj važnosti kako u obrani tako i u napadu, ali kao što sam rekao izbora nemamo i moramo naći način da prikrijemo izostanak njih dvojice. Ostali igrači će morati odigrati bitno bolje nego u Aalborgu. Tamo smo svi kao ekipa podbacili, ali mislim da nam to može i treba biti dodatni motiv da pokažemo kako smo bolji od toga i kako možemo odigrati na puno višoj razini", poručio je.

"Osim Srne i Klarice koji su se ozlijedili protiv Aalborga, mogu reći da je ostatak ekipe u dobrom stanju. Poraz u Danskoj je bio težak, ali nakon njega smo skupili glave, sjeli i popričali i mislim da ćemo iz ovoga izaći samo jači. U Trondheim idemo se baciti na glavu, dati 150 posto svega što imamo jer želimo nagraditi sami sebe i kapitalizirati sve ono dobro što smo napravili jesenas. Protiv Aalborga smo imali loš dan, ja pogotovo. Međutim, vjerujem da je to iza nas i da ćemo u srijedu biti bolji. Očekujem svoju bolju partiju i da pomognem ekipi da ostvarimo željeni cilj. Želim svojim suigračima dati dodatni vjetar u leđa, pogurati ih prema pobjedi i olakšati im posao svojim obranama. Izostanak ove dvojice nam smanjuje mogućnost rotacije što je veliki problem, ali nećemo tražiti alibi već idemo gore uzdignutih glava ući u jedan pravi 'fight' s Norvežanima, uvesti ih u nervozu i uzeti bodove", dodao je Matej Mandić.

Zagreb se nakon 11 kola s 10 osvojenih bodova nalazi na šestom mjestu skupine A i pobjedom nad Trodheimom bi napravio veliki korak prema sljedećoj fazi natjecanja.

