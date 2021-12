Hrvatske rukometašice, oslabljene i bez mogućnosti rotacija na vanjskim pozicijama, poražene su večeras u zadnjem kolu G skupine Svjetskog prvenstva u Castellonu od Japana s 26-28 (14-14).

Oslabljene na vanjskim pozicijama

Hrvatska je u ovom dvoboju bila bez Dore Krsnik, Ćamile Mićijević i Ivane Dežić, koje su ranije danas bile pozitivne na koronavirus. Bez spomenute mogućnosti rotacije na vanjskim pozicijama, hrvatske rukometašice su poražene od Japana i u drugi krug neće prenijeti ni boda. Inače, izbornik je u Španjolsku poveo samo šest vanjskih rukometašica. Uz sve to, tek oko 19 sati doznala je naša delegacija rezultate testova. Bio je to dan iz noćne more. Nažalost, ambicije u obliku četvrtfinala SP-a sad su svedene na minimum. Kao da ih niti nema...

Šoštarić imao tek 10 igračica u polju

Kako bilo, izabranice Nenada Šoštarića su sa tek deset igračica u polju, uz tri vratarke, vodile veliku borbu s upornim, neugodnim i brzim Japankama, vodile 50-tak minuta dvoboja, ali su ostale bez snage u završnici. Kao da su se ispuhale, energetski su pale. Hrvatska nije zabila gol čak sedam minuta prije kraja, pa je od vodstva 23-20 u 46. minuti došla u zaostatak od 24-26. U samoj završnici su uslijedile pogreške i poraz je bio neizbježan:

Nakon utakmice, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić otkrio je dramu koju su on, njegove djevojke i čitava reprezentacija proživljavali tijekom današnjeg dana. Nije Šoštarić htio šutjeti, na konstataciju reportera RTL-a da je naša ekipa imala sve ali ipak na kraju nije izdržala, izjavio je:

'Testirali su nas u 10 i sve do 19 i 15 nismo znali tko od nas može ići na utakmicu'

"Imali smo mi danas dan kakav ne bi poželio ni najvećem neprijatelju. Mi smo doslovce u 10 sati ujutro saznali da su dvije naše igračice pozitivne. Testirali su nas u 10 i sve do 19 i 15 nismo znali tko od nas može ići na utakmicu, tko ne može. Ti je bio broj jedan. Broj dva, cure su odigrale hrabro, ali prije smo mi izgubili utakmicu nego one dobile. Imali smo 3 razlike, loptu, promašili zicere, oni sa tri došli na jedan. Cure su se borile u obrani, na klupi smo imali samo krila. Nismo mogli puno mijenjati. Žao mi je radi njih", kazao je Nenad Šoštarić.

Što je još rekao Nenad Šoštarić, pogledajte u priloženom videu RTL-a.