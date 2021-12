Svetlana Ceca Kitić u gostovanju na telviziji Kurir priznala je šokantne pojedinosti svog života. Nekadašnja najbolja svjetska rukometašica i zlatna olimpijka smatrana je najljepšom sportašicom bivše države, ali bila je i žrtva nasilja.

"Čini mi se da svake godine ima sve više žrtava. I sama sam bila žrtva nasilja i znam koliko mi je snage trebalo da to kažem i priznam. Žrtve često imaju osećaj krivice da su one krive. Ima tu dosta osuda, nerazumijevanja i seljačkih priča", ispričala je Kitić pa dodala:

"Nasilnici su dobro skriveni, od tako velike ljubavi dođete do toga da vas toliko tuče da mislite da će vas ubiti. Na kraju je došlo do toga da sam mu rekla "ubij me više, ja neću ostati s tobom". Nisam imala rješenje, to su momenti kad se potpuno povučete u sebe, postanete prava žrtva."

Otvoreno razgovaram o nasilju

Nije se htjela najprije rastaviti. no odlučila je da je to jedino rješenje. Sad o nasilju priča otvoreno i bez zadrške.

"To je trajalo 5-6 godina. To je ta sramota da se razvedeš, pa zbog djeteta, to mi je bio treći brak i trudila sam se svim silama da ga spasim. Djeca znaju, Mara mi je spasila život jednom. Nasilje je nešto čega se ja više ne stidim i otvoreno razgovaram s djecom, moraju da znaju da nisu same", objasnila je legendarna rukometašica.