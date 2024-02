Francuska je osvojila Europsko prvensto u rukometu, nakon što su u polufinalu i finalu izlazili kao pobjednici nakon produžetaka. Junak Francuske u polufinalu bio je Elohim Prandi koji je udarcem sa istekom vremena izjednačio rezultat i odveo Francusku u produžetke nakon što je Švedska bila na pragu senzacionalnog preokreta.

Švedska je većinu utakmice izgledala nezaustavljivo, Francuzi su morali stizati dva pogotka minusa, a pola minute prije kraja bilo je 27-25 za skandinavsku reprezentaciju. Prvo je zabio Lenne za 27-26, a onda su Gottfridsonu suđeni koraci. Francuzi su poletjeli u napad, ali isti je zaustavljen na 11 metara od gola. Loptu je uzeo Prandi, a ostalo je povijest…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nagnuo se u šase, rukom obišao cijeli živi zid i silovito od prečke pogodio u gol. Nastao je delirij s jedne, a očaj i nevjerica s druge strane. Postavljalo se pitanje regularnosti pogotka, jel Prandi pomicao nogu ili nije...

Glavni akteri makedonski suci Načevski i Nikolov, objasnili su svoju odluku u Podcastu Samo rukomet: "Tek kad sam ja svirao, Prandi je spustio drugu nogu. U tom trenutku on je s dvije noge na zemlji. Prije toga mu je noga bila u zraku, nije je spustio. Dok sam zviždao, spustio ju je je i bio je nulti korak. Kao kad skočiš i padneš. To je njegova početna pozicija. Pravilo kaže da se bacanje izvodi tek kada lopta napusti igračevu ruku. Pravilo ne kaže "odskočna noga, ovo ili ono", ali kaže da jedan dio tijela mora biti u stalnom kontaktu s podlogom. Bio sam dva metra od njega. Ni u jednom trenutku se nije odvojio od podloge. Za nas je gol čist kao suza", rekao je Nikolov i nastavio o konzultaciji s VAR-om :

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"VAR je zamka. Bio sam na golu, pitao sam preko glasovne veze "Đole, je li sve ispravno?", dobio sam odgovor "Da, brate". I sve mi je bilo jasno. Pogledam Šveđane, nisu reagirali. Nitko ništa, pa ni delegat. Suci imaju mogućnost pogledati video, ali nisu obvezni. Sucima je to samo pomoćno sredstvo, ako nisu sigurni u odluku. Bili smo sigurni. Đole je priznao gol, ne s jednom, nego s obje ruke u zraku. Na terenu smo donijeli odluku koju ništa ne može promijeniti. Da nisam priznao gol, mogao sam pozvati time-out i otići na konzultacije. Da sam odlučio gledati, mogli smo ostati za stolom pola sata. Kakva bi to bila scena, televizija, publika čeka. Znate kako su svi "stručnjaci" 50% za, 50% protiv. Ako pogriješiš kroz VAR, onda snosiš i sankcije. Nismo htjeli ostaviti prostora za nagađanja. Uostalom, Šveđani su u žalbi naveli da je razlog to što nismo gledali VAR, a ne to što nismo priznali gol", jasan je Nikolov.

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa