Predsjednik hrvatskog rukometnog saveza objasnio je i što će biti s Linom Červarom koji je najavio da će reprezentaciju voditi do kraja ove godine

Što će biti s rukometom nakon koronavirusa? Hrvatska reprezentacija ove se zime okitila europskim srebrom, a pauza zbog korone otvorila je mnoga pitanja. Jedno od njih je budućnost Line Červara, ali tu je i povratak Manuela Štrleka.

Ubojiti krilni igrač poslao je ispriku rukometnom savezu, a predsjednik Tomislav Grahovac na stranici HRS-a najavio je da je njegova isprika prihvaćena te da će mu dopustiti povratak u reprezentaciju.

“Kao što znate, Manuel Štrlek je poslao molbu Upravnom odboru i Skupštini HRS-a i ispričao se. Kako se bližio rok za prijavu igrača za olimpijske kvalifikacije u Parizu, koje su kasnije otkazane, a evo nedavno su i same Olimpijske igre odgođene, bilo je nemoguće u uvjetima prijetnje korona virusa koji je počeo kreirati naš život, sazvati sjednicu Upravnog odbora ili Skupštine HRS-a, a naš Statut mi dopušta tu mogućnost, ja sam naravno potpisao odluku o dopuštenju Manuelu Štrleku da se stavi na raspolaganje reprezentaciji. Sada je sve na izborniku Lini Červaru. Ukoliko bude trebao Manuela Štrleka, on će ga i pozvati. Inače jasno je svima, on je sjajan igrač i jako mi je drago da se cijela ta priča završila na ovaj način”, rekao je Grahovac.

LUKA CINDRIĆ I NJEGOVA DJEVOJKA ČEKAJU DIJETE U ŠPANJOLSKOJ KARANTENI: ‘Nitko nije mislio da će se situacija razviti ovako’

Što će biti s Červarom?

Predsjednik hrvatskog rukometnog saveza objasnio je i što će biti s Linom Červarom koji je najavio da će reprezentaciju voditi do kraja ove godine, ali vjerojatno neće više ove godine za to imati puno prilika, kako stvari stoje.

“Znam da to sve zanima. I logično mi je. Gospodin Lino Červar je trenutačno naš izbornik. O tim novim okolnostima nismo razgovarali, jer odluka MOO i organizatora Igara donesena je prije dva dana. Ponovit ću još jedanput, najvažnije je da svi budemo zdravi. O svemu drugom ćemo razgovarati, bit će vremena, kada se vratimo normalnom životu”, zaključio je Grahovac.