Stanovnici Đakova priredili pravo iznenađenje za Duvnjaka: Pogledajte njihovu poruku za kapetana

Odbrojavamo sitno do polufinalnog okršaja Hrvatske protiv Francuske u rukometnom klasiku. Hrvatski rukometaši borit se za finale rukometnog SP-a, a za jednog rukometaša bit će to posljednji ples. Domagoj Duvnjak još ranije je svima dao do znanja kako je ovo njegovo posljednje veliko natjecanje za Hrvatsku. Dule nažalost i dalje vuče ozljedu, ali i daje sve od sebe i nada se kako će otići sa stilom. Posebna podrška uoči velike utakmice stigla mu je iz rodnog grada hrvatskog kapetana, Đakova.

Stanovnici Đakova objavom na Facebook stranici okupili su se ispred Đakovačke katedrale gdje su pripremili iznenađenje za Duvnjaka. Na snimci se može vidjeti kako su se okupili u broj pet, onaj koji Duvnjak nosi na leđima, uz poruku:

'Domagoj je ponos Đakova. Za nas ste prvaci'

I zaista ono što su reprezentativci napravili dosad je nevjerojatno. Unatoč svim ozljedama hrvatski rukometaši su uspjeli izboriti polufinale i cijela je nacija na njih ponosna. Sad još nedostaje samo nekoliko stepenica pa zašto ih ne iskoristiti, barem za Duvnjaka, koji je to posebno zaslužio.

