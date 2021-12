Hrvatska ženska rukometna reprezentacija porazom 25-30 (12-18) protiv Brazila započela je svoj nastup u skupini G na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj.

Brazilke su vrlo brzo stigle do dva (4-2), pa tri (7-4) i četiri pogotka prednosti (14-10 u 22. minuti). Najveći problem u igri Hrvatske bila je igra u obrani, Brazilke su lakoćom stvarale višak igračica na liniji od šest metara te potom lagano realizirale. U 28. minuti kod rezultata 17-11 za Brazil Kapitanović je obranila sedmerac je obranila sedmerac Cardoso, no niti to nije bio poticaj za bolju igru.

Pobjegle na devet razlike

Početkom drugog poluvremena Hrvatska je s dva gola s igračicom više smanjila na 18-14, ali Brazil je odgovorio s tri uzastopna gola za odlazak na tada najvećih sedam razlike (21-14).

Brazil je sredinom nastavka stigao i do najvećih devet razlike (26-17) pa je do kraja dvoboja Hrvatska uspjela tek ublažiti poraz. Imala je čak Krsnik i sedmerac u posljednjoj minuti za smanjenje na četiri razlike, no sjajna brazilska vratarica Arenhart je obranila njezin šut. Najučinkovitija u reprezentaciji Hrvatske bila je Valentina Blažević sa sedam golova, dok je Bruna De Paula također postigla sedam pogodaka za Brazil.

Hrvatska će u subotu u 2. kolu igrati protiv Paragvaja, a u ponedjeljak u 3. kolu protiv Japana. Plasman u drugi krug izborit će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.