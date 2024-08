Hrvatski mlađi juniori osvojili su drugo mjesto u skupina A Europskog prvenstva u Podgorici. Ispred nas je završila Srbija, a iza nas su ostale Slovenija i Grčka.

No, drugo mjesto u skupini donijelo nam je tek razigravanje od 9. do 16. mjesta, jer među osam najboljih plasman je izborila šest pobjednika skupina te dvije najbolje reprezentacije, ali jedan iz skupina A, B i C, a druga iz skupina D, E, F. Ispred nas je završila tako Norveška s gol razlikom +18, dok smo mi imali plus +13.

Suludi sustav natjecanja komentirao je legendarni hrvatski trener, a danas izbornik juniora Nenad Šoštarić.

"Onaj tko je radio ovakav sistem natjecanje, najbolje da se zatvori negdje i da ga nikad više ne vidimo u rukometu. Takav sistem da već u prvoj utakmici možeš ispasti za jedan gol, meni je bezobrazan i malouman, a pogotovo objašnjenje da nije bitan rezultat nego razvoj igrača. Pa stanite malo, došli smo na Europsko prvenstvo!? Kako nije bitan rezultat? Savezi, igrači, treneri ulažu godine rada da bi došli ovdje. Odbacimo taj dio, razvoj igrača? Kako ćeš napraviti razvoj ako si napravio sistem u kojem svaki gol odlučuje? Samim tim tjeraš trenere da stalno igraju s najboljima i da prave rezultat, jer im od jednog gola može sve zavisiti. Ne daš mladima da se razvijaju", započeo je Šoštarić, prenosi

Balkan Handball, pa nastavio:

"Kontradikcija koja nema veze s mozgom. Imamo +13 gol razliku, ne idemo dalje, ali idu Mađari koji imaju +3 zato što su iz donjih grupa, a mi gornjih. Gdje je tu sport, o čemu pričamo, o nekoj normali? Čestitam dečkima na pobjedi nad Slovenijom, igrali su srcem, skidam im kapu. Ovo je bila najjača grupa, i Grčka je pokazala da je kvalitetna. A s druge strane imate grupe gdje se nabija gol razlika protiv Češke, Ukrajine, da ne pričam o grupi gdje je Crna Gora. OK, to je i stvari ždrijeba. Dajte molim vas, poštujte sport. Ovaj sistem natjecanja je nepoštovanje igrača i sporta, elementarnog načina da razvijaš igračam da im dozvoliš pravo na grešku. Nitko ne me može uvjeriti da je ovo najboljih osam momčadi. U košarci djevojke igraju EP, svih 16 ekipa ide u osminu finala nakon grupne faze, svi imaju šansu."

"Da smo imali četiri skupine sa po šest, igrali bi četvrtfinale i došli na isti broj utakmica. Bilo bi 5000% poštenije. Muči me ovo jer sam dugo u sportu. Ljudi koji rade takve stvari opravdaju svoj smisao postojanja, ali smisao nisu oni, već ovi dečki, njihovi roditelji koji su podrška i svi mi koji smo u toj priči. Gotovo 50 godina sam u rukometu, kompliciraniji i nepravedniji sistem nisam vidio. Besmisleno je o tome govoriti."

